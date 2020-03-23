Valilikten telekonferanslı toplantı - Son Dakika

Valilikten telekonferanslı toplantı
6 saat önce
Kırklareli Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferansla toplantı düzenlendi.
Kırklareli Valiliğince korona virüs tedbirleri kapsamında telekonferansla toplantı düzenlendi.
Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Kırklareli Valiliği Atatürk toplantı salonundan telekonferansla toplantı düzenledi. Yapılan bağlantıyla, İlçe Kaymakamları ve Kurum amirleriyle telekonferansla görüntülü görüşerek, Koronavirüs Tedbirleri kapsamında alınan kararları ve oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarının çalışmaları hakkında bilgiler alındı. - KIRKLARELİ
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:05 Kaynak: İHA
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