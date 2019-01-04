Son Dakika Haberleri: Valilikten Terör Saldırısına İlişkin Açıklama

Valilikten Terör Saldırısına İlişkin Açıklama

1 saat önce

Iğdır'ın Aralık ilçesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Valilikten Terör Saldırısına İlişkin Açıklama, System.String[]
Iğdır'ın Aralık ilçesinde 1 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı terör saldırısıyla ilgili Valilikten açıklama yapıldı.

Açıklamada "İlimiz Aralık ilçesi Emince köyü İran sınır hattı bölgesinde 4 Ocak 2019 Cuma günü saat 02.30 sıralarında, Bülent Aydın Hudut Karakol Komutanlığında yaya devriye görevi icra eden 10 kişilik Hudut Özel Harekat Komando koluna sınır hattında bulunan modüler beton duvar üzerinden ülkemize sızan 8-10 kişi oldukları tahmin edilen bölücü mensuplarınca roketatar, el bombası ve uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucunda 1 askerimiz şehit olmuş, 2 askerimiz ise yaralanmıştır.

Yaralı askerlerimiz Iğdır ve Aralık Devlet Hastanelerinde tedavi altına alınmıştır. Sabah yapılan olay yeri incelemesinde sazlık alanda bir teröristin öldürüldüğü ve en az 2'sinin de yaralı olarak diğer teröristlerce İran tarafına taşındığı düşünülmektedir" denildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 09:27 Kaynak: İHA

Iğdır, Aralık, 3. Sayfa
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