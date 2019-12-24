Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması - Son Dakika

Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması

6 saat önce

Trabzon Valiliği, 11 ilçede 37 noktada çıkan örtü yangınlarından 30'unun söndürüldüğünü, üç ilçede 6 evin yangınlarda zarar gördüğünü bildirdi.

Valilikten Trabzon'daki örtü yangınlarıyla ilgili açıklama Açıklaması, System.String[]

Trabzon Valiliği, 11 ilçede 37 noktada çıkan örtü yangınlarından 30'unun söndürüldüğünü, üç ilçede 6 evin yangınlarda zarar gördüğünü bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Trabzon'un 11 ilçesinde 37 noktada dünden bu yana farklı zamanlarda örtü yangınları çıktığı kaydedildi.

Örtü yangınlarına, Tarım ve Orman Bakanlığı, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin 93 araç ve 450 personeli ile müdahale edildiği belirtilen açıklamada, "Şu ana kadar bu yangınlardan 30'u ekiplerimizin müdahalesiyle söndürülmüştür. Yangınlar neticesinde üç ilçemizdeki 6 ev zarar görmüş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, 90 hektarlık orman alanı ile 10 hektarlık fındık bahçesinin zarar gördüğü yangınlarda 30 noktada soğutma, 6 ilçedeki 7 noktada ise söndürme çalışmalarının halen devam ettiği aktarıldı.

Yanan evler ile yangından zarar gören alanlarda hasar tespit çalışmalarının da başlatıldığına işaret edilen açıklamada, söz konusu yangınların mevsim itibarıyla bahçelerde yapılan temizlik çalışmalarından kaynaklanmış olabileceğinin değerlendirildiği, gerekli inceleme ve araştırmanın devam ettiği kaydedildi.

Trabzon Valiliği, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 11:42 Kaynak: AA
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