Son Dakika Haberleri: Valilikten  tuzla'daki olayla ilgili açıklama
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Valilikten  tuzla'daki olayla ilgili açıklama

1 saat önce

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki olayla ilgili yapılan açıklamada, "Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilendi" denildi.

Valilikten  tuzla'daki olayla ilgili açıklama, System.String[]

İstanbul Valiliği'nden Tuzla'daki olayla ilgili yapılan açıklamada, "Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilendi" denildi.
Tuzla'da bir gıda fabrikasında çevreye salınan amonyak gazından 3 fabrika çalışanı etkilendi.
Valilik olayla ilgili yazılı açıklama yaptı.  Açıklamada, "Tuzla'da bugün öğle saatlerinde bir fabrikada gaz kaçağı olayı yaşanmıştır. Olayın ihbar edilmesinin ardından itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal etmiş, gaz kaçağı kontrol altına alınmıştır. Fabrikanın teknik servis bölümünde yaşanan gaz kaçağı dolayısıyla 3 çalışan hafif bir şekilde etkilenmiş, 112 acil ekiplerinin müdahalesinin ardından işçiler Marmara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınmıştır.  Fabrikada gaz kaçağı ortadan kaldırılmış olup, devam eden herhangi bir olumsuzluk yoktur" denildi.


Görüntü dökümü:
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-Fabrikadan görüntü
- İtfaiye, sağlık ve UMKE ekiplerinden görüntü
-İşçilerden görüntü
-Ekiplerin ayrılması
-İşçilerin fabrikaya dönmesi
-Genel ve detay görüntüler



- İstanbul
İstanbul, Tuzla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 04:12 Kaynak: DHA
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