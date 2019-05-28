Valilikten uçuşa yasak bölgeler hakkında karar
2 saat önce
Bilecik Valiliği tarafından İnsansız Hava Aracı (İHA) uçuşa yasak bölgeler hakkında karar açıklandı.
Bilecik Valiliği
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 04:46 Kaynak: İHA
tarafından İnsansız Hava Aracı
(İHA) uçuşa yasak bölgeler hakkında karar açıklandı.
Bilecik Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Ülkemiz genelinde terör örgütlerinin drone/maket uçak olarak tabir edilen insansız hava araçlarına mühimmat bombalı düzenekler yerleştirerek stratejik hedeflere yönelik düzenleyebileceği saldırıları önlemek amacıyla,Bilecik ili hava sahasında işletilecek veya kullanılacak sivil insansız hava aracı (İHA) sistemlerinin Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün 22 Şubat 2016 tarihli İnsansız Hava Aracı sistemleri talimatının birinci maddesinde belirtildiği şekilde ithali, satışı, kayıt ve tescili, uçuşa elverişliliğin sağlanması, sistemleri kullanacak kişilerin sahip olması gereken nitelikleri, hava trafik hizmetleri ve İHA operasyonlarına ilişkin usul ve esasları belirlemek; izinsiz olarak uçuş yapmalarının, fotoğraf ve film çekmelerinin engellenmesi ve kullanılmasının denetlenmesi ve belirli bir disipline bağlanması amacıyla düzenlenmiştir. İçişleri Bakanlığı
İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 31 Aralık
2018 tarihli ve 13030 sayılı yazıları gereğince ve 12 Haziran 2017 tarihli İnsansız Hava Aracı Sistemleri Talimatı (SHT-İHA) kapsamında veya dışında drone/maket uçak tarzı veya benzeri yapısal özellikler gösteren insansız hava araçları (İHA) ile yapılacak zararlı eylemlerin önlenmesi için gerekli önlemlerin alınması amaçlanmıştır.Bu Karar Bilecik ili sınırları içerisinde bu kararın birinci maddesinde ifade edilen Sivil İnsansız Hava Araçlarını (İHA veya DRONE) satan, satın alan, temin eden ve bu tip araçları kullanan gerçek ve tüzel kişileri kapsar" ifadelerine yer verildi. - BİLECİK
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