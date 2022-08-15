Yalova Valiliği, sabah saatlerinde başlayan şiddetli yağışın gün boyu devam edeceğini duyurdu. Valilikten yapılan yazılı açıklamada; yağışla birlikte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 11 mahsur kalma, 45 su baskını , 8 trafik kazası, 1'er trafo yangını, asansörde kalma ve motosiklet kazası ihbarlarına müdahale edildiği kaydedildi. Devam etmesi beklenen yağışlara karşı dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Sağanak, İstanbul'da bazı ev ve araçlarda hasara neden oldu

Kaynak: DHA

112 Acil Çağrı, su baskını, Yalova, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Yalova'da sağanak su baskınlarına yol açtı; metrekareye 48 kilo yağmur düştü (2) - Son Dakika

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