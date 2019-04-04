Valilikten Vatandaşlara "Dere Yataklarından Uzak Durun" Uyarısı
1 saat önce
Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılma olasılığı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Diyarbakır Valiliği
, Batman
Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılma olasılığı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, gerek bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı, gerekse havaların ısınması neticesinde havzada biriken kar kütlelerinin ani erimesi sonucu Batman Barajı göl havzasına EÜAŞ tarafından tam kapasite enerji üretildiği halde, baraj gölünde su seviyesinin hızla yükselmeye devam ettiğinin gözlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle Batman Barajı ve HES
tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu ihtiyaç halinde Batman Barajı'nda dolusavak kapaklarından Batman Çayı yatağına su bırakılması olasılığı bulunmakta olup, vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına karşı dere yataklarından uzak durmaları ve herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:05 Kaynak: İHA
Tekirdağlı Çiftçi, Parası Yetmeyince 5 Bin Liraya Kendi Traktörünü Yaptı
Pentagon'dan F-35 ve Türkiye Açıklaması: Uçaklar Geri Alınmayacak, Eğitimler Devam Edecek!
Denizli Acıpayam'da 4.3 Şiddetinde Deprem Meydana Geldi
Ünlü Anketçiden Çok Konuşulacak Erken Seçim Çıkışı: Bu Şekilde Gitmez