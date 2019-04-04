Son Dakika Haberleri: Valilikten Vatandaşlara "Dere Yataklarından Uzak Durun" Uyarısı

Valilikten Vatandaşlara "Dere Yataklarından Uzak Durun" Uyarısı

1 saat önce

Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılma olasılığı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Valilikten Vatandaşlara
Diyarbakır Valiliği, Batman Baraj kapaklarının açılarak Batman Çayı yatağına su bırakılma olasılığı nedeniyle vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, gerek bölgede meydana gelen aşırı yağışlardan dolayı, gerekse havaların ısınması neticesinde havzada biriken kar kütlelerinin ani erimesi sonucu Batman Barajı göl havzasına EÜAŞ tarafından tam kapasite enerji üretildiği halde, baraj gölünde su seviyesinin hızla yükselmeye devam ettiğinin gözlendiği belirtildi. Açıklamada, "Bu nedenle Batman Barajı ve HES tesislerinin güvenliğini sağlamak amacıyla zorunlu ihtiyaç halinde Batman Barajı'nda dolusavak kapaklarından Batman Çayı yatağına su bırakılması olasılığı bulunmakta olup, vatandaşlarımızın can ve mal kayıplarına karşı dere yataklarından uzak durmaları ve herhangi bir olumsuzluğa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - DİYARBAKIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 06:05 Kaynak: İHA

Diyarbakır, Batman, Güncel
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