Son Dakika Haberleri: Valilikten vatandaşlara 'kimlik kartı' uyarısı: "Asılsız haberlere itibar etmeyin"
Son Dakika Güncel Valilikten vatandaşlara 'kimlik kartı' uyarısı: 'Asılsız haberlere itibar etmeyin' - Son Dakika

Valilikten vatandaşlara 'kimlik kartı' uyarısı: "Asılsız haberlere itibar etmeyin"

6 saat önce

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili bazı basın-yayın organlarında çıkan asılsız haberlere ilişkin Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, uygulama ile ilgili değişikliğin olmadığı ve asılsız haberlere itibar edilmemesi...

Valilikten vatandaşlara 'kimlik kartı' uyarısı:

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgeleri ile ilgili bazı basın-yayın organlarında çıkan asılsız haberlere ilişkin Kırıkkale Valiliğince yapılan açıklamada, uygulama ile ilgili değişikliğin olmadığı ve asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiği bildirildi.


Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklama şu şekilde:


"Son zamanlarda bazı basın yayın organları ile sosyal medyada 2020 yılında TC kimlik kartı, pasaport ve Sürücü Belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinde yüksek artışlar olacağı, nüfus cüzdanı ve eski sürücü belgelerinin 2020 yılından itibaren geçerli olmayacağı, sürücü belgelerinin yenilenmesi için sağlık kurulu raporu isteneceği ve bu nedenle belgelerin değiştirilmesi gerektiği şeklinde asılsız haberler çıktığı anlaşılmıştır."


Vatandaşların asılsız haberlere itibar etmemeleri gerektiğini kaydeden Valilik, TC kimlik kartı, pasaport ve sürücü belgesi değerli kağıt ve harç bedellerinin her yıl olduğu gibi 2020 yılı içerisinde de yeniden değerleme oranında artış yapılarak güncelleneceği, halen kullanılmakta olan nüfus cüzdanlarının TC kimlik kartı alıncaya kadar geçerli olduğu, sürücü belgeleri için mevcut uygulamada herhangi bir değişiklik yapılmadan yenileme işlemlerine devam edileceğini bildirdi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 05:58 Kaynak: İHA
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