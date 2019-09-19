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Valilikten yağmur açıklaması

1 saat önce

İstanbul DHAİstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.

Valilikten yağmur açıklaması, System.String[]

İstanbul DHA
İstanbul Valiliği, Meteoroloji'nin İstanbul için cuma günü sağanak yağış uyarısı yaptığını belirtti.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) resmi web sitesinde uyarıda bulunulduğunu açıkladı.
Açıklamada, "Marmara ve Karadeniz kıyılarında sıcaklığın 2 ila 4 derece azalacağı bilgisini paylaşan MGM, İstanbul'da cuma günü gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydetti. Önümüzdeki beş gün için yapılan hava durumu tahminlerinde İstanbul'da gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini kaydeden MGM, oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklara karşı vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı" denildi


İstanbul, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 09:04 Kaynak: DHA
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