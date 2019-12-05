Valilikten yaylalara çıkacaklara uyarı

DÜZCE(İHA) – Düzce Valiliği, kış sezonunda yayla ve dağ yollarında mahsur kalmamak için tedbirinizi önceden alın uyarısı yaptı.



Valilikten yapılan açıklamada "Düzce'de kış aylarında, yaylalar ve yüksek noktalarda ani kar yağışları, sis, buzlanma ve don olayları, yolların kapanmasına ve ulaşımda aksamalara neden olabilmektedir. Yoğun yağış beklenen zamanlarda yaylalar, yüksek dağ kesimleri ve benzeri alanlarda, gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitelerinde bulunmak, tehlikeli durumlara yol açabileceğinden, vatandaşlarımızın tedbirli olmaları büyük önem arz etmektedir. Bu alanlarda etkinlik planları yapmadan önce, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden saatlik ve günlük hava durumu tahminleri, ilimizdeki hava durumu ile ilgili olarak Valiliğimizce paylaşılan anlık hava durumu tahminleri takip edilmesi, olası mahsur kalma ve hayati tehlike durumuyla karşılaşmamak adına göz önünde bulundurulması gereken önemli bir husustur. Kış şartlarının yoğun olarak yaşandığı günlerde, yüksek kesimler ve ıssız alanlarda mobil operatörlerin sinyal kalitesinin düşük olması veya hiç sinyal alınamaması, olası acil bir durumda acil yardım ekiplerine haber vermeyi zorlaştırabilmektedir. Coğrafi olarak risk teşkil edebilecek yerlere yapılması planlanan gezi, seyahat, kamp veya spor aktivitesi öncesinde yetkililere ve bölge sakinlerine bilgi verilmesi, yaşanabilecek olumsuz durumların önlenmesi için önemlidir. Ayrıca, yayla, dağ ve yüksek kesimlere ulaşımı sağlayan araçların donanımları ve lastiklerinin kış şartlarına uygun olması, araçlarda zincir ve çekme halatının bulunması elzemdir. Bununla birlikte, yaşanabilecek olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, araçlarda yiyecek, içecek, pusula, battaniye ve benzeri yaşam malzemelerinin bulunması hayati önem arz etmektedir. Kış mevsimi dolayısıyla ilimiz genelinde kötü hava şartlarının meydana getirebileceği olumsuzluklar nedeniyle vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamaması için, Düzce Valiliği koordinasyonunda, ilimiz merkez ve ilçelerinde tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından gerekli bütün tedbirler alınmıştır" denildi. - DÜZCE