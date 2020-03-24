Valilikten yeni yasakları açıkladı - Son Dakika
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Valilikten yeni yasakları açıkladı

6 saat önce

Çin'in Vuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor.

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Çin'in Vuhan kentinde başlayan Korona virüs (Covid-19) pandemisi, birçok ülkede hızla yayılım göstererek tüm dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Bu kapsamda Düzce Valiliği'de alınan yeni kuralları vatandaşlara duyurdu.


Dünya sağlık örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Korana Virüs salgınında ülkenin korunması için bir dizi tedbirler alındı. Düzce Valiliği tarafından yeni alınan kararlar açıklandı. Buna göre, " Düzce'de tüm marketler 09: 00-21: 00 saatleri arasında hizmet verecektir. Market içindeki en fazla müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın (depolar, idari bürolar vb. hariç) onda biri kadar olacaktır (Örneğin marketin müşterilerin hizmetine sunulan alanı 100 metrekare ise aynı anda içeride en fazla 10 müşteri olması gerekecek). İlimizdeki tüm marketler hizmet alanı büyüklüğüne göre içeride bulunabilecek maksimum müşteri sayısını market girişlerine asarak ilan edecektir. İçeride belirlenen sayıda müşteri bulunması için gerekli tedbirleri alacaktır. Market içinde belirlenen sayıda müşteri var ise içerden müşteri çıkmadan başka müşteri içeriye alınmayacaktır. Marketler aynı zamanda içeriye girmek için bekleyen müşterilerin en az bir metre mesafe ile beklemeleri gerektiğini sürekli hatırlatacaklar ve market girişinde görülecek şekilde bu hususu belirten afiş asılacaktır. İlimizdeki tüm şehir içi ve şehirlerarası çalışan toplu taşıma araçları (şehirlerarası yolcu otobüsleri dahil); geçici bir süreliğine araç ruhsatında belirtilen yolcu taşıma kapasitesinin %50'si oranında yolcu kabul edecek; araç içindeki yolcuların oturma şekli yolcuların birbirleriyle temasını engelleyecek şekilde olacaktır. Alınan bu kararlara aykırı hareket edenlere Hıfzıssıhha Kanunu ve diğer mevzuatın ön gördüğü müeyyideler uygulanacaktır" olarak açıklandı. - DÜZCE

Çin Halk Cumhuriyeti, Düzce, Wuhan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:49 Kaynak: İHA

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