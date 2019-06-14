Valilikten YKS sınavında gürültü uyarısı
3 saat önce
İSTANBUL Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
İSTANBUL Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı
yapılacaktır. Gençlerimizin gelecek planları yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bu sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandaları vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesi ve görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir."
- İstanbul
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