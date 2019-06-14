Son Dakika Haberleri: Valilikten YKS sınavında gürültü uyarısı
Son Dakika Güncel Haber

Valilikten YKS sınavında gürültü uyarısı

3 saat önce

İSTANBUL Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Valilikten YKS sınavında gürültü uyarısı, System.String[]
İSTANBUL Valiliği, hafta sonu yapılacak olan YKS sınavının yapılacağı okulların yakınlarında gürültü yapılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.  
Valiliğin konuya ilişkin açıklaması şöyle:
"Ülkemizde olduğu gibi İlimizde de 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde Yükseköğretim Kurumları Sınavı yapılacaktır. Gençlerimizin gelecek planları yönlendirilmesi bakımından büyük önem taşıyan bu sınavın huzurlu ve gürültüsüz bir ortamda gerçekleşmesi için sınavın yapıldığı merkezlerin yakınlarında inşaat, imalat, kazı, seçim propagandaları vb. gürültü üreten işlere sınav süresince ara verilmesi, klakson, sesli yayın, ilan vs. kullanılmasının engellenmesi ve görevli kurumlarca titizlikle denetlenmesi ve halkımızın bu konuda bilgilendirilmesi gerekmektedir." 
 


- İstanbul
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 05:47 Kaynak: DHA
16 haziran, istanbul, yükseköğretim kurumları sınavı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İsmail Türüt'ten İstanbul seçimleri için özel türkü: Karşınızda Binali, İstanbul'un mimarı AnadoluJet'in Batman-İstanbul seferi arıza nedeni ile iptal edildi İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:30:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Valilikten YKS sınavında gürültü uyarısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]