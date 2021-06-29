Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret Etti - Son Dakika

Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret Etti
29.06.2021 23:07
Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret EttiValimiz Abdullah AYAZ, Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa HALDAN'ın Eldivan ilçemizde ikamet eden kardeşi Polis Memuru Erdal Haldan'ı ziyaret etti.
Valimiz Abdullah Ayaz Şehit Mustafa Haldan'ın Kardeşi Erdal Haldan'ı Ziyaret EttiValimiz Abdullah AYAZ, Şehit Jandarma Astsubay Üst Çavuş Mustafa HALDAN'ın Eldivan ilçemizde ikamet eden kardeşi Polis Memuru Erdal Haldan'ı ziyaret etti. Valimiz AYAZ, şehidimizin kardeşi ve ailesiyle yakından ilgilendi. Ziyarette Şehit Mustafa HALDAN ve tüm şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.
Son Dakika 22:56 Ünlü oyuncu Celil Nalçakan "istismara uğrayan çocukların annesinin kemiklerini kıracağım" diyerek kendisini ihbar etti 22:43 İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı 22:39 Eski Fenerbahçeli futbolcu Dalian Atkinson'ı öldüren polis 8 yıl hapis cezası aldı 22:02 Galatasaray, Gedson Fernandes'i 15 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiraladı 21:05 Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi 20:12 Diyarbakır'da iki grup arasında silahlı sopalı kavga: 2 ölü, 15 yaralı 19:28 Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 53 kişi vefat etti, 5 bin 846 yeni vaka tespit edildi 19:08 Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla