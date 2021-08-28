Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika
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Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine Katıldı

Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine Katıldı

28.08.2021 20:39

Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine KatıldıValimiz Abdullah AYAZ, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezinde bugün gerçekleştirilen Somali Kadın Temel Özel Harekat Polis Eğitimi Mezuniyet Törenine katıldı.

Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine KatıldıValimiz Abdullah AYAZ, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezinde bugün gerçekleştirilen Somali Kadın Temel Özel Harekat Polis Eğitimi Mezuniyet Törenine katıldı. Törene Valimiz AYAZ'ın yanı sıra Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan GÜLVEREN, Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed, Emniyet Genel Müdürlüğü Özel Harekat Başkanı Selami TÜRKER, Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Volkan İMİŞÇİ, Çankırı İl Emniyet Müdürü Yılmaz DELEN, Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet ÖZGE ve diğer yetkililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşımız ve Somali Milli Marşının okunmasıyla başlayan törende Çankırı Şehit Seyit Saraç Özel Harekat Polis Eğitim Merkezi Müdürü Ahmet ÖZGE, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan GÜLVEREN, Somali Emniyet Genel Müdürü Abdi Hasan Muhammed ve Valimiz Abdullah AYAZ birer konuşma yaptılar. Törende yaptığı konuşmasında Bakanlığımız ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün uluslararası alanda gerçekleştirdiği en önemli işbirliğinin güvenlik alanında olduğunu ifade eden Valimiz AYAZ, Emniyet Genel Müdürlüğünün bu konuda yüksek bir kapasiteye sahip olduğuna dikkat çekti. Özellikle gönül coğrafyamızda yer alan, kardeş ülke dediğimiz ülkelerle bu alanda işbirliğimizi devam ettirdiğimizi vurgulayan Valimiz Abdullah AYAZ şunları söyledi: "Çankırı'da da bu işbirliğinin güzel bir örneğini görmekten dolayı mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Daha önce ben de Bakanlığımızda görevli iken bu işbirliğini geliştirmek adına Somali'yi ziyaret etmiştim. Verilen çabaların sonuçlarını burada görmek bizleri memnun etmektedir. Umudumuz burada eğitim alan, bundan önce ve bun dan sonra eğitim alacak kursiyerler de ülkelerine en iyi şekilde hizmet edecekler. Yine umudumuz ve duamız odur ki hem Türkiye hem Somali bugün olduğundan çok daha iyi bir durumda gelecekte de yine el ele yeni işbirlikleri gerçekleştireceklerdir. Bu işbirliğinin somutlaşmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Kursiyerlerimizi tebrik ediyor ve yeni kursiyerleri ilimizde misafir etmekten mutluluk duyacağımızı ifade ediyorum. "Konuşmaların ardından eğitim süresini başarı bir şekilde tamamlayan kursiyerlere diplomaları protokol üyeleri tarafından verildi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valimiz Abdullah Ayaz Somali Kadın Özel Harekat Polislerinin Mezuniyet Törenine Katıldı - Son Dakika
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