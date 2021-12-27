Valimiz AFAD Gönüllüleriyle Buluştu

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Afad Gönüllülük Projesinin tanıtımının yapıldığı ve Destek AFAD Gönüllülerine kimlik kartlarının verildiği programa katıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilen programa Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Sadık Gülecen, Belediye Başkan Yardımcısı Tuncay Polat, İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar, daire müdürleri ve gönüllüler katıldı.

Valimiz Sayın İbrahim Akın, programda yaptığı konuşmada, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yürütülen AFAD Gönüllülük Projesinin toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla hazırlandığını söyledi.

Gönüllülük faaliyetlerinin insanlar arasındaki iletişimin gelişmesinde ve toplumsal farkındalığın artmasında önemli bir etken olduğunu belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Gönülden yapılan her iş sayesinde zor işler kolaylaşır, üstesinden gelinemeyecek gibi görünen sorunlar çözülür ve arzu ettiğimiz başarıya daha kısa sürede ulaşırız. Özellikle afet konusunda gönüllü olmak, zor durumdaki insanlara el uzatarak hayatını kurtarmak, yaralarını sarmak karşılığı hiçbir maddi değerle ölçülemeyecek kadar kıymetlidir. Bu amaçla devletimiz, toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla AFAD Gönüllük Projesi'ni hayata koymuştur. Proje kapsamında verilen eğitim uygulamalarıyla AFAD Gönüllüleri seviye seviye eğitilerek afet farkındalığının artırılması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir. " dedi.

İlimizde 2 bin civarında AFAD gönüllümüzün bulunduğunu ifade eden Sayın Valimiz, "2021 yılında ülkemizin değişik bölgelerinde gerçekleşen sel, yangın, heyelan ve deprem afetlerinde gönüllülerimiz aktif rol almıştır. Son olarak Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı içine alan sel felaketinde ilimizden bölgeye giden 12 AFAD gönüllüsü ile birlikte 700 AFAD Gönüllüsü görev üstlenmiştir. Milletimizin başına gelen felaketlerin daha kısa sürede atlatılması için büyük bir özveriyle çalışan tüm AFAD Gönüllülerimize bu vesileyle bir kez daha teşekkür ediyor, gönüllerimizin gösterdiği yardımlaşma ve dayanışma ruhunun toplumun tüm kesimlerine örnek olmasını temenni ediyorum. " şeklinde konuştu.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü İbrahim Avşar'ın ilimizde yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgiler verdiği program, Destek AFAD Gönüllülerine kimlik kartlarının verilmesi ile sona erdi.