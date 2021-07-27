Valimiz, Artan Covid-19 Vakalarına Dikkat Çekerek Vatandaşları Aşı Yapmaya Davet Etti

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimizde artan COVİD-19 vakalarına dikkat çekmek ve vatandaşları aşı yapmaya davet etmek amacıyla İlimiz merkez Gülistan Caddesi'nde kurulan aşı noktasını ziyaret ederek, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Aşı standını ziyaret eden Valimiz, aşı olmaya gelen vatandaşlarla bir süre sohbet etti, yetkililerden yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

"Aşı Olmamak ve Kurallarına Uymamak İnsanlarımızın Hayatlarını Tehlikeye Düşürüyor"

Ziyaret sırasından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Valimiz, Batman'da üç adet mobil aşı noktasında, tüm hastane ve aile sağlık merkezlerinde ve bunlara ilave olarak 100 ekip tarafından ev ev dolaşarak aşı işlemleri yapıldığını ifade ederek; "Maalesef kötü bir haberim var; geçen sene Kurban Bayramı'nda yaşamış olduğumuz kabus geri döndü. Geçen sene Kurban Bayramı sonrasında çok hızlı bir artış olmuştu. Bu yıl da maalesef benzeri bir artış ile karşı karşıyayız. Bayramdan önceki günlerde vaka sayısı 50'nin altında seyrederken, bugün 200'ün üzerinde seyrediyor. Bu durum hastanede yatan hastalarımızın sayısına da yansıdı. Bayramdan önce sıfır entübe ve 4-5 yoğun bakım hastası varken, bugün Batman Eğitim Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde 16 vatandaşımız tedavi görüyor, 6 vatandaşımız ise entübe durumunda. Bu insanların hayatlarının tehlikeye girmesinin ana sebebi maalesef birtakım duyarsız davranışlarımızdır. Aşı olmaktan uzak durmak, maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamak insanlarımızın hayatlarını tehlikeye düşürüyor.

Aşılamada ilçelerimiz, il merkezine göre çok daha iyi durumdalar. Gercüş ve Hasankeyf ilçelerimiz neredeyse turuncu seviyesine gelmiş durumdalar. En kötü durumda olan Batman merkezdir. Bunu tersine çevirmek için yoğun bir çaba içerisindeyiz. Sağlık Bakanlığımız sık sık aşı oranlarını yansıtıyor. Mavi renkte olan illerin hastalık oranları ve vaka sayılarının çok az olduğunu görüyoruz. Aynı şekilde aşılamada geride olan (Batman'da bu şehirlere dahil) şehirlerde vaka sayılarını hızlı bir şekilde arttığını, kendimizde ve komşu illerimizde görüyoruz. " diye konuştu.

Valimiz, "Yoğun Bir Denetim Faaliyetine Girişiyoruz"

Valilik olarak pandemi ile mücadelede yeni kararlar aldıklarını ifade eden Valimiz, "Yoğun bir denetim faaliyetine girişiyoruz. Özelikle maske denetimini tavizsiz bir şekilde yapacağız. Maske kullanımı konusunda vatandaşlarımızdan bir umursamazlık gözlemliyorum. Maske kullanımı; sokakta, çarşıda ve kapalı mekanlarda aynı şekilde devam ediyor ve bunun denetimini sıkı bir şekilde yapacağız. Ayrıca aşı kampanyalarımız tam hız devam ediyor" dedi.

"Batman'da Top Yekün Bir Aşı Seferberliği Bekliyoruz"

Batman ticaretinin kalbinin attığı Gülistan Caddesi'nde olduklarını ifade eden Valimiz, "Buradaki esnafımızın yeni bir kapanmaya tahammülü var mı? Kendimize dikkat edelim, esnafımızı ve komşumuzun sağlığını düşünelim. Bunun için de aşımızı yapalım ve kurallara uyalım. Bu konuda esnafımızdan da çeşitli hamleler bekliyoruz. Örneğin esnafımız ve şirketlerimiz toplu aşılanma çalışmaları yapabilirler. Ayrıca aşı olanlara yönelik çeşitli indirim kampanyaları yapabilirler. Batman'da top yekün bir aşı seferberliği bekliyoruz. Bizler elimizde gelen her argüman ile aşıyı yaygınlaştırmak için çalışacağız. Hedefimiz; hızlı bir şekilde önce turuncuya daha sonra şehrimizi sarı ve mavi renklere taşımaktır. Bu hususta ne yapılması gerekiyorsa geri durmayacağız; teşvik, denetim ve cezai işlem. Her birini aşama aşama devreye sokacağız. " diye konuştu.

Ziyaret sırasında; İl Sağlık Müdürü Dr. Hakan Pamukçu ve İl Defterdarı/Belediye Başkan Yardımcısı Ali Osman Bilgili ve sağlık personeli hazır bulundu.