Valimiz Aşı Çadırını Ziyaret Etti - Son Dakika

Valimiz Sayın İbrahim Akın, İl Sağlık Müdürlüğünce Cacabey Meydanına aşı uygulamasını hızlandırmak amacıyla kurulan aşı standını ziyaret etti.

Ziyaretinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ali Bulut'tan salgınla mücadele kapsamında ilimizde yürütülen aşı çalışmaları hakkında bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, salgınla mücadelede başarının aşı olmaktan geçtiğini belirterek sırası gelen tüm Kırşehirlileri aşı olmaya davet etti.

Cacabey Meydanına Sağlık Müdürlüğünce kurulan aşı çadırının aşılama hizmetini vatandaşlarımızın ayağına getirmek amacıyla kurulduğunu ifade eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, "İlimizde şu ana kadar 150 bini aşkın vatandaşımız aşılandı. Sağlık Bakanlığımızın yaptığı düzenleme ile artık sırası gelen vatandaşlarımız randevusuz olarak da aşılarını yaptırabiliyorlar. Meydana kurulan aşı çadırında vatandaşlarımız bekletilmeden aşılarını oluyorlar. Kırşehirli hemşehrilerimizi aşı konusunda duyarlı olmaya davet ediyor, burada görev yapan sağlık personeline çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. " dedi.

Çadırda görevli sağlık çalışanlarından da aşılama çalışmaları ile ilgili bilgiler alan Valimiz Sayın İbrahim Akın, aşı olmaya gelen vatandaşlarımızla sohbet etti.

Burada engelli bir vatandaşımızın çikolata sattığını gören Sayın Valimiz, çikolatalardan alarak aşı olmaya gelen vatandaşlara ve çadırda görevli sağlık personeline dağıttı.