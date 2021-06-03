Hakkari Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın İdris AKBIYIK, İlimizde faaliyet gösteren Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret etti.

Kıran Mahallesinde bulunan Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret eden Valimiz Sayın AKBIYIK, burada eğitim gören özel öğrencilerle bir araya geldi.

Yakından ilgilendiği öğrencilerle sohbet ederek onlara kitap, satranç takımı ve oyuncak hediye eden Valimiz Sayın AKBIYIK, daha sonra rehabilitasyon merkezinde yürütülen faaliyetlerle hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Valimiz/Belediye Başkan V. Sayın @idrisakbiyik Özel Kardelen Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezini ziyaret ederek burada eğitim gören özel öğrencilerimiz ile bir araya geldi. Sayın Valimiz, yakından ilgilendiği öğrencilere kitap, satranç takımı ve oyuncak hediye etti. pic. twitter. com/UwBR4TARZN

— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) June 3, 2021

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— HAKKARİ VALİLİĞİ (@HakkariValiligi) June 3, 2021