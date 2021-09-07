Valimiz, Güçlendirme ve Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Valimiz, Güçlendirme ve Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu

07.09.2021 01:49
Valimiz, Güçlendirme ve Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür İlkokulu ile Vakıfbank Anadolu Lisesi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür İlkokulu ile Vakıfbank Anadolu Lisesi ve Hürriyet Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kültür İlkokulunda devam eden güçlendirme ve tadilat çalışmaları ile Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen eski Özel Fen Bilimleri Kolejinin yerinde hizmet verecek olan Vakıfbank Anadolu Lisesi binasında yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alarak çalışmaların en kısa zamanda bitirilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

İncelemeler sırasında Valimize; İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran, İl Özel İdare Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed Şah Yiğit ve ilgili kurumların teknik personeli eşlik etti.

YORUMLAR
500
Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi! Eşini öldürdüğü iddia ediliyordu! Müebbet hapsi istenen sanık tahliye edildi! Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haberleri: Cezaevlerindeki terör örgütü üyelerine finansman sağladıkları iddia edilen 21 kişiden 1'i adliyeye sevk edildi Son dakika haber! Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itirazın detayları ortaya çıktı Son dakika haber! Adnan Oktar davasındaki tahliye kararına yapılan itirazın detayları ortaya çıktı

Vakıflar Bankası, Anadolu Lisesi, Cumhuriyet, Hürriyet, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz, Güçlendirme ve Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika


Son Dakika
01:06 Etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 ilde okullar tatil edildi
01:01 Ukrayna'ya hazırlanan insani yardım tasarısı Rusya'dan kabul görmedi! Rusya'nın tasarısını ise tek bir ülke destekledi
00:30 Meteoroloji'den sevindiren haber! Sıcak hava bu hafta etkisini gösterecek
00:26 Vatandaşlar "bu kadar benzerlik olmaz" dedi! İmamoğlu kendisine tıpa tıp benzeyen adamın fotoğrafına kayıtsız kalmadı
00:22 Zelenski'nin tepkisi sonrası Fransız otomobil devi Renault Rusya'dan çekilme kararı aldı
23:45 Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, 3600 ek gösterge konusundaki çalışmalara dair açıklama yaptı: İddialıyız, kararlıyız
23:37 Kahvehanedeki tartışma kanlı bitti: 1 kişi hayatını kaybetti
23:25 Kısa süre sonra evlenecekleri iddia edilen İlayda Şeker ve İsmail Balaban'ın daha önce görülmemiş fotoğrafları
23:17 Eşiyle fotoğrafını paylaşan Ece Erken duygulandırdı: Sanki ayrılacağımızı biliyormuş gibi
23:03 Rusya'nın G-20'den çıkarılacağı öne sürüldü! Putin anında harekete geçti! Zirveye gidiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2022 03:07:07. #1.11#
SON DAKİKA: Valimiz, Güçlendirme ve Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement