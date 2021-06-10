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Valimiz H. Engin Sarıibrahim "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesinin Tanıtım Programına Katıldı - Son Dakika

Valimiz H. Engin Sarıibrahim "En İyi Narkotik Polisi Anne" Projesinin Tanıtım Programına Katıldı

10.06.2021 01:23
Valimiz H. Engin Sarıibrahim

Valimiz H. Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim Hanımefendi, İçişleri Bakanlığımız ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesinin tanıtım programına katıldı.

Valimiz H. Engin Sarıibrahim ve eşi Hatice Sarıibrahim Hanımefendi, İçişleri Bakanlığımız ve Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği tarafından hayata geçirilen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" projesinin tanıtım programına katıldı.

Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen programa il protokolü, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, anneler ve anne adayları, vatandaşlar, emniyet teşkilatı mensupları ve basın mensupları katıldı.

Annelerimizin ve anne adaylarımızın bağımlılıkla mücadeledeki önemi hususunda farkındalığın artırılması, bu yolla hem gençler arasında uyuşturucu madde kullanımının önlenmesi, hem de güvenlik güçlerimizce yürütülen çalışmalara sağlanan toplumsal katkının artırılması amacıyla düzenlenen "En İyi Narkotik Polisi; Anne" konulu seminer programı Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başladı. Psikolojik danışman Emre Okyar'ın sunumunun ardından KADEM il temsilcisi Hayrunisa Bakkıran'ın konuşması, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'nin sunumu ve Valimiz H. Engin Sarıibrahim'in konuşmasının ardından program son buldu.

En iyi narkotik polisi anne projesinin uygulanabilmesi için hepimizin sahalarda olması gerektiğini ifade eden Valimiz, "Bütün imkanlarımızla daha fazla sahada olmalıyız. Bu noktada annelerimizin dikkatini çekmemiz gerekiyor. Bu bizim için bir vebaldir. Biz hem yakalama sayılarına baktığımızda hem de yakalanan miktarlara baktığımızda sürekli bir artışın olduğunu görüyoruz. Ancak bu uyuşturucu kullanımının yaygınlaşmadığı anlamına gelmiyor. Bu bize mücadelemizin daha fazla yapılması gerektiğini gösteriyor. En nihayetinde 'en iyi narkotik polisi anne' projesi, en temelde farkındalıkları bir noktanın üstünde toplamaya yönelik bir proje.

Toplumların sorunlarını ancak annelerin eli ile çözebiliriz. Bu sorunları annelerimizin eliyle daha iyi bilebiliriz. Bu sorunlar karşısında ne yapabileceğimizi onlarla planlamamız ve onlarla yan yana gelmemiz gerekmektedir. Bu duyarlılık bilinci ile hareket etmemiz gerekiyor.

Narkotik meselesi bu ülkede, bu coğrafyada terörü besleyen, terörle iç içe geçmiş bir mesele. Narko-terör dediğimiz bu konu artık toplumun gündemine, Türkiye'nin gündemine taşınmış bir mesele. Biz sınırda verdiğimiz mücadele gibi toplumun her seviyesinde, her kademesinde ve her yerinde mücadele etmemiz gerekiyor. Annelerimizi de bu mücadelenin içerisine katarak hep birlikte daha doğru, daha iyi ve daha mutlu bir ülkeye ulaşmak istiyoruz. " dedi.

Valimiz H. Engin Sarıibrahim En İyi Narkotik Polisi Anne Projesinin Tanıtım Programına Katıldı

Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği, Engin Sarıibrahim, Uyuşturucu, Narkotik, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz H. Engin Sarıibrahim 'En İyi Narkotik Polisi Anne' Projesinin Tanıtım Programına Katıldı - Son Dakika


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