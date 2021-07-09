Valimiz Hüseyin Öner, Ardahan Tekstil Fabrikasını Ziyaret Etti (09.07.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner, Halilefendi Mahallesinde faaliyete başlayan ve ilimiz istihdamına önemli katkı sağlayan Ardahan Tekstil Fabrikasını ziyaret etti.

Posoflu iş insanı Selami Erdoğan tarafından yaptırılan Tekstil Fabrikasını İŞKUR İl Müdürü Ahmet Sonkaya ile birlikte ziyaret eden Valimiz, tesis de incelemelerde bulundu.

Üretim ve istihdam faaliyetleri hakkında işletmeci Taner Badem'den bilgi alan Valimiz, İŞKUR aracılığıyla istihdamı sağlanan personel ile de görüşerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Ardahan Tekstil fabrikasının, yakın zamanda faaliyete geçen işyerleri gibi Ardahan'da istihdama önemli katkı sağladığını belirten Valimiz, bu ve bunun gibi istihdam sağlayacak olan işletmelere valilik olarak her türlü desteği sağlayacaklarını dile getirdi.

Tesisin kapasitesinin kısa vadede arttırılmasını ve tam kapasite çalışmasını umut ettiğini söyleyen Valimiz, tesisi ilimize kazandıran hayırsever iş insanı Selami Erdoğan ve işletmeci Taner Badem'e teşekkür etti.