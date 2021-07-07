Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresince grup köy yollarında sürdürülen sathi asfalt kaplama çalışmalarını denetledi (07.07.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner, İl Özel İdaresi tarafından sathi asfalt kaplama çalışması başlayan merkeze bağlı Yaylacık, Kocaköy ve Alagöz grup köy yollarında ve sathi asfalt kaplama çalışması başlayacak olan Tepesuyu, Küçüksütlüce ve Büyüksütlüce grup köy yolunda incelemelerde bulundu.

Özel İdare Genel Sekreter Vekili Mustafa Gürbüz ve özel idare yetkilileriyle birlikte yollarda yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Valimiz, çalışmaların titiz bir şekilde sürüdürülmesi ve hızlı tamamlanması yönünde talimatlarda bulundu.

Yolları yapılan köylerin muhtarlarıyla da bir süre sohbet eden Valimiz, sorun ve taleplerini dinledi. Valimiz, yapım çalışmasında bulunan özel idare personeliyle de görüşerek tatlı ikramında bulunarak işlerinde kolaylıklar diledi.