Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde trafik denetim çalışmasına eşlik etti (25.07.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde trafik denetim çalışmasına eşlik etti (25.07.2021)

Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde trafik denetim çalışmasına eşlik etti (25.07.2021)
Son Güncelleme: 25.07.2021 21:21

Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde Şavşat yolu kontrol noktasında ortak çalışma yapan emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimi çalışmasına eşlik etti.

Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde Şavşat yolu kontrol noktasında ortak çalışma yapan emniyet ve jandarma ekiplerinin trafik denetimi çalışmasına eşlik etti.

Beraberinde İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir ile birlikte kontrol noktasına giden Valimiz, araçları durdurarak sürücülere ve yolculara trafik kurallarını hatırlattı.

Sürücü ve yolcularla yaptığı sohbette, emniyet kemeri kullanmanın önemine vurgu yapan Valimiz, ayrıca araç kullanırken sigara kullanmama ve cep telefonu ile konuşmama gibi kuralların trafikte hayati önem taşıdığını söyledi.

Sürücü ve yolculara hayırlı yolcuklar dileyen Valimiz, araçlarda seyahat eden çocuklara da kırmızı düdük, trafik bilgilendirme broşürleri ve çeşitli hediyeler verdi. Valimiz, bazı yolcularla birlikte İçişleri Bakanlığımızca hazırlanan trafik kazalarına ilişkin bilgilendirme videoları izledi.

Denetim çalışmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Valimiz, "Bayram boyunca ilimizde trafik güvenliği noktasında sıkı tedbirler aldık. İlimizin her bölgesinde giriş ve çıkışlarında trafik uygulamalarımız oldu. Bugün tatilin son günü ve bizde emniyet ile jandarma birimlerimizin ortak yaptıkları denetim çalışmasına eşlik ettik. Vatandaşlarımız ne kadar duyarlı, hoşgörülü olursa, kurallara uyarsa kazaları o derece azaltmış oluruz. 9 günlük tatil boyunca ilimizde herhangi bir kaza, can ve mal kaybı yaşanmadı. Bayramı her anlamda huzurlu geçirdik. Bunun için sevinçliyiz. Emniyet ve Jandarma personeli mesai arkadaşlarıma özverili çalışmaları dolayısıyla da teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Sadece Haberler Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde trafik denetim çalışmasına eşlik etti (25.07.2021) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valimiz Hüseyin Öner, Kurban bayramı tatilinin son gününde trafik denetim çalışmasına eşlik etti (25.07.2021) - Son Dakika
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