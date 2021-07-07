Valimiz Hüseyin Öner, TKDK hibe desteğiyle Akyaka köyünde yapılan Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu (07.07.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından hibe desteği sağlanan 100 baş hayvan kapasiteli "Özgür Ardahan Tarım ve Hayvancılık İşletmesinde incelemede bulundu.

Vali Yardımcısı Mustafa Gürbüz ve TKDK İl Koordinatörü Ahmet Akıllıgil ile birlikte merkeze bağlı Akyaka köyünde yapılan ve faaliyete başlayan hayvancılık işletmesinde incelemede bulunan Valimiz, üretimi yapılan hayvan ırkı ile buzağı ve süt üretimi hakkında işletme sahibi Vedat Özgür'den bilgi aldı.

İşletme içerisindeki ahırda kendi eliyle buzağıları besleyen Valimiz, TKDK'nın tarım ve hayvancılığı destekleyici nitelikte ki bu hibelerinin Ardahan tarım ve hayvancılığına önemli katkılar sunduğunu söyledi.

Tarım ve Hayvancılığı geliştirmeye yönelik devletin hibe ve desteklemelerinin devam edeceğini de belirten Valimiz, imkanı olan her üreticinin bu hibe desteklerinden faydalanması gerektiğini dile getirdi.

Valimiz, işletme sahibi Vedat Özgür'e hayırlı olsun dileğinde bulundu.