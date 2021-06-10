Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Göle'de Şehidimiz Mehmet Demirci'nin Ailesini Ziyaret Etti (10.06.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Göle ilçesinde Şehidimiz Piyade Komando Er Mehmet Demirci'nin ailesini ziyaret etti.

Göle Fevzi Çakmak Mahallesinde yaşayan Şehidimizin annesi, babası, kardeşi ve diğer aile fertleriyle bir süre sohbet eden Valimiz ve eşi Hanımefendi, "Kahraman Şehitlerimizin geride bıraktığı aileleri başımızın tacıdır. Devletimiz ve milletimiz şehitlerimize minnettarlığını her zaman için devam ettirecektir. Kahraman Şehidimiz Mehmet Demirci'ye Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Valimize ziyaretinde Göle Kaymakamı Haluk Koç ve eşi Sema Koç da eşşlik etti.