Üye Girişi
Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021)

07.07.2021 17:07
Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021), System.String[]

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Halk Eğitim Merkezince açılan okuma-yazma kurslarından başarıyla mezun olan kursiyerlere sertifikalarlarını dağıttı.

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Halk Eğitim Merkezince açılan okuma-yazma kurslarından başarıyla mezun olan kursiyerlere sertifikalarlarını dağıttı.

Valiliğimiz Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz tarafından dönem boyunca yapılan alan taramaları neticesinde il merkezi ve köylerimizde düzenlenen 10 adet Yoğunlaştırılmış Temel Düzey ve 2. Kademe Okuma-Yazma kurslarından başarıyla mezun olan 17 kursiyere belgelerinin verilmesi dolayısıyla tören düzenlendi.

Törene katılan Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu kursiyerleri tebrik etti. Valimiz şunları konuştu: "Cumhurbaşkanımızın eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde Türkiye genelinde yürütülen okuma-yazma kampanyasını ilimizde devam ettiriyoruz. Bunun güzel örneklerinden biri olarak il merkezimiz ve köylerimizde 17 kursiyerimizin katılımı ile bu kursları başlattık ve bugün mezun olan kursiyerlerimize belgelerini veriyoruz. İlimiz merkez Balıkçılar köyümüzde 'öğrenmenin yaşı yoktur' düsturundan hareket ederek Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzce açılan birinci kademe okuma yazma kursunu Nisan ayında başlatmış ve açılışını da bizzat yapmıştık. Hayat Boyu Öğrenme Programı çerçevesinde ilimiz genelinde açılan okuma-yazma kursuna katılım sağlayan kursiyerlerimiz, 80 saatlik eğitim sonucu okuma ve yazmayı öğrendiler. Artık hayata daha farklı bakıyorlar. Ben hepsini tebrik ediyorum ve bundan sonraki yaşamları için hayırlı olmasını diliyorum. Eğitimi veren Halk Eğitim Merkezimize ve öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. "

Valimiz konuşmasının ardından eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi ile birlikte kursiyerlere sertifikalarını verdi ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Halk Eğitim Merkezi, Tören, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021) - Son Dakika


Son Dakika

Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar 23:28 Resmen vahşet! 8 aylık hamile kadına zorla doğum yaptırıp, bebeği çaldılar Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı 23:21 Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'ndaki rakibi PSV, hazırlık maçında 10 gol attı Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi 23:02 Yalova'da 2 kişinin öldüğü 2 kişinin yaralandığı dehşetin sebebi "gürültü" çıktı
Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi 22:14 Acı olay! Düğününe 3 gün kalan damat adayı 9. kattan düşerek can verdi Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 22:06 Zeynep Bastık evlendi, gelinden çok ünlü oyuncu Aslı Bekiroğlu'nun kıyafeti konuşuldu 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü 21:37 16 yaşındaki kız, tuvalet deliğine düşen telefonunu almak isterken zehirlenerek öldü
Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek 20:40 Son Dakika: Üçüncü doz aşılamada 50 yaş üstü vatandaşlar ve sağlık çalışanları istedikleri aşıları yaptırabilecek Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, 20:18 Kanserle mücadele eden Canan Ergüder, "Artık biraz da böyle" diyerek son halini paylaştı

Son Dakika Haberleri
17:53 Kahvede otururken bacağından yaralanan adam, uğradığı saldırıyı kahkaha atarak anlattı
17:41 4 aylık hamile Özge Özpirinçci ultrason çekimi sırasında çekilen fotoğrafı paylaştı
17:34 Son Dakika: Mario Balotelli, Adana Demirspor ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı
17:25 Yeni eğitim yılı takvimini MEB açıkladı: Okullar 6 Eylül'de açılıyor, ilk ara tatil 15 Kasım'da
17:18 Kazanın ardından büyük mücadele verdiler! Vatandaşın süngerle güneşten koruduğu bisiklet sürücüsü öldü
17:13 Mario Balotelli'nin Adana Demirspor'a maliyeti ortaya çıktı: Yıldız futbolcu toplam 2.5 milyon euro kazanacak
16:59 F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı
16:44 Son Dakika: Hayvanların korunmasına ilişkin kanun teklifi TBMM komisyonunda kabul edildi
16:32 Son Dakika! 2 gündür işlem yapılamayan Akbank'tan yeni açıklama: Sistemlerimizi kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz
16:28 Galatasaray, ezeli rakiplerine şeffaflık göndermesi yaptı
Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi Ezgjan Alioski'nin Galatasaray'a imza atması an meselesi         
23:48
Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı Dubai'de büyük patlama! Alevler gökyüzünü aydınlattı         
23:27
Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı Meteoroloji'den İstanbul ve Ankara'nın da dahil olduğu 25 il için kuvvetli yağış uyarısı         
23:13
Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı Meyve suyu tesisinde mide bulandıran görüntülerin ardından işletme sahibi ve 3 çalışanı gözaltına alındı         
22:56
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak: Ibrahimovic'i takımda görmek isteriz         
22:07
Akbank Akbank "teknik sorunu" kısmen çözdü! ATM'leri yeniden hizmet vermeye başladı         
21:41
Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı Gözyaşları içinde verdiği röportajla Türkiye'nin gündemine oturan Merve Akpınar, okuduğu okula alınmadı         
20:53
Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış Akbank'taki krizin perde arkası! Domino etkisi yaratan felaket, yazılım güncellemesi ile başlamış         
20:25
Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı Ünlü komedyen Ata Demirer'in son halini görenler yorum yağdırdı         
19:00
Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü Hastanede muayenehane kavgası! İki doktor birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü         
18:58
Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: Damadını oğlunun eşiyle ilişki yaşadığı için öldüren kayınbaba cinayet sebebini böyle açıkladı: "Diğer gelinlerine de aynısını yapacağım" dedi         
16:29
3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar 3 yıl önce yaşamını yitiren Prof. Dr. Eyice'nin kızlarından büyük vefasızlık! Paha biçilmez tablo ve eşyaları antikacıya sattılar         
15:38
Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi Sapanca'da vahşice öldürülen iki kişinin, yabancı uyruklu karı koca olduğu tespit edildi         
15:22
Tosuncuk, Tosuncuk, "Mağduriyetleri gidereceğim" demişti, ifadesinde mal varlığını da açıkladı         
14:47
Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti Önce yeğeninin kocasıyla sonra kardeşinin kocasıyla ilişkiye girdi! Canlı yayına katılan abla isyan etti         
14:37
Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş Barış Akarsu'nun videosu gündem oldu! Ölümüne neden olan kazadan 6 saat önce çekilmiş         
11:01
Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş Kötü kokudan şüphelenen ev sahibi, kiracısını evde asılı hale buldu! Evi uyuşturucu yuvasına çevirmiş         
10:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 00:16:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, okuma-yazma kursunu tamamlayan kursiyerlere sertifika dağıttı (07.07.2021) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement