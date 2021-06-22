Valimiz Hüseyin Öner ve Eşi Zehra Mine Öner, Göle'de Hafızlık İcazet Töreni'ne Katıldı (22.06.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi, Göle ilçesinde 24 kız öğrencinin Hafızlık İcazet Töreni için düzenlenen programa katıldı.

Göle ilçe Müftlüğü ile Bedirhan Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından yürütülen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında hafızlıklarını tamamlayan 24 öğrenci için Hafızlık İcazet Töreni düzenlendi.

Törene, Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner Hanımefendi ile Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay, İlçe Kaymakamı Haluk Koç, İlçe Belediye Başkanı İlhan Gültekin, Milli Eğitim Bakanlığı Dil Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber, İslam Tarihçisi Prof. Dr. Mustafa Ağırman, Ardahan ve Göle'den kurum müdürleri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve aileler katıldı.

Göle Yatılı Bölge Ortaokulunda düzenlenen törende, Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler tarafından Kuranı kerim tilaveti okundu, ilahiler seslendirildi ve dua edildi. Sine vizyon gösterimlerinin yapıldığı törende hafızlık kurslarını tamamlayan kız öğrencilere 'hafızlık tacı' takdim edildi ve öğrencilere Valimiz Hüseyin Öner ile eşi Zehra Mine Öner ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi. Ayrıca İlçe Müftülüğüne bağlı Kuran kurslarında eğitim gören erkek öğrencilere de hediyeler verildi.

Törende konuşan Valimiz Hüseyin Öner, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi kapsamında Göle Kız Kur'an Kursunda 3 yıla yakın bir süre hafızlık eğitimlerini tamamlayarak mezun olan 24 kız öğrencinin mezuniyet gururunu ve sevincini paylaştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Bu toplumun dinini diyanetini bilen ve öğreten insanlara, Kur'anı okuyan ve okutan nesillere, gençlere ihtiyacı var. Böyle nesillerin ve gençlerin yetiştiği kurumların en başında da Kur'an Kurslarımız geliyor. Göle ilçemiz de Göle Kız Kur'an kursumuz ve İbrahim Düzenli erkek öğrenci Kur'an kurslarımız bölgede bu anlamda çok önemli bir ihtiyacı karşılıyor. Yatılı bölümü de olan bu kursumuzdan şimdiye kadar 24 öğrencimiz hafız olarak mezun olmuştur. Toplamda 40 erkek, 40 kız yatılı öğrenci olmak üzere toplamda 80 öğrenci kapasiteli kurslarımızdan ilerleyen yıllarda yüzlerce öğrencinin mezun olacağını ümit ediyoruz. Milletimizin, toplumumuzun maneviyat hayatına yön verecek gençlerin iyi yetiştiğini görmek hakikaten mutluluk verici. Benim tavsiyem, bu gençler eğitimlerini pozitif ev sosyal ilimler alanında, örgün eğitimle yada yaygın eğitim imkanlarıyla devam ettirsinler. Kur'an ın iyi anlaşılması ve anlatılması için daha fazla gayret etmeleri gerekiyor. Onların sorumlulukları artıyor. Bu gençlerimizin yetişmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Din Öğretimi Genel Müdürlüğümüzün "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında bu eğitim faaliyetinde sivil toplum örgütlerimizin de emeği var. İçinde bulunduğumuz bu manevi iklimde, Kur'anı hıfzeden gençlerimizin mezuniyet sevincini paylaşmak bizim için büyük mutluluk. Bu gençlerimizin ailelerini ve hocalarını bir kez daha kutluyor ve Kur'ana hizmeti olan herkesten Allah razı olsun diyorum. "

Ardahan Milletvekili Prof. Dr. Orhan Atalay da, Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesini hayata geçiren kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, kursu tamamlayan öğrencileri özverileri ve başarıları dolayısıyla tebrik etti ve yaşamlarında başarılar diledi.