Valimiz Hüseyin Öner ve Tugay Komutanı Berat Acar, Babalar Günü Dolayısıyla Şehit Babalarını Ziyaret Etti (20.06.2021) - Son Dakika

Valimiz Hüseyin Öner ve eşi Zehra Mine Öner hanımefendi, Tugay Komutanı Tuğgeneral Berat Acar ve eşi Sevgi Acar Hanımefendi ile birlikte Babalar Günü dolayısıyla il merkezinde Şehidimiz Engin Türe'nin Babası Torun Türe ve Hanak ilçesinde Şehidimiz Caner Çelik'in Babası Bahattin Çelik'i ziyaret etti.

Şehitlerimizin babası ve aile fertleriyle bir süre sohbet eden Valimiz ve eşi hanımefendi ile Tugay Komutanı Berat Acar ve eşleri, şehit babalarının Babalar Gününü kutladı.

Şehit Caner Çelik'in hatıralarının yaşatıldığı odasını ve kabrini de ziyaret eden Valimiz ve eşi hanımefendi, mezarı başında dua ettiler.

Valimiz, "Bu özel günde büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babalarını ziyaret ettik. Şehit ailelerimiz bize emanettir. Devletimiz, milletimiz her zaman yanlarındadır. Allah şehitlerimize rahmet etsin, Şehit Ailelerimize başka acılar yaşatmasın. Aziz hatıralarını unutmayacağız" diye konuştu.