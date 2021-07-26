Valimiz ile Emniyet Genel Müdürü Trafik Denetimlerine Katıldı - Son Dakika
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Valimiz ile Emniyet Genel Müdürü Trafik Denetimlerine Katıldı

26.07.2021 00:13
Valimiz ile Emniyet Genel Müdürü Trafik Denetimlerine Katıldı

Kurban Bayramının sona ermesiyle artan trafikte kazaların önlenmesi amacıyla Valimiz Sayın İbrahim Akın, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte denetimlere katıldı.

Kurban Bayramının sona ermesiyle artan trafikte kazaların önlenmesi amacıyla Valimiz Sayın İbrahim Akın, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ile birlikte denetimlere katıldı.

İlimiz sınırları içerisindeki uygulama noktalarını gezerek denetimleri yerinde inceleyen Valimiz Sayın İbrahim Akın ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, vatandaşlarımıza trafikte kurallara uyulması yönünde hatırlatmalarda bulundular.

İlk olarak şehir girişindeki Uygulama Noktasını ziyaret eden Valimiz Sayın İbrahim Akın ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında yapılan denetimler hakkında bilgiler alarak yolculuk yapan vatandaşlarımıza trafik kurallarına uyulması yönünde çeşitli hatırlatmalarda bulundular.

Sürücülerden, varacakları yere sağlıklı bir şekilde ulaşmaları için trafik kurallarına uyulması konusunda hassasiyet göstermelerini istediklerini belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş, arac¸larda bulunan c¸ocuklara ic¸inde kırmızı du¨du¨k, şapka, oyuncak gibi bazı materyaller bulunan c¸anta hediye ederek, çocuklardan arabayı kullanan bu¨yu¨kleri hata yaptıklarında uyarmalarını istediler.

Sürücülere emniyet kemeri takılması, araç kullanırken cep telefonu ile konuşulmaması, aşırı hız yapılmaması gibi çeşitli uyarılarda bulunan Sayın Valimiz ve Sayın Emniyet Genel Müdürü, "Kurban Bayramı dönüşünde trafik yoğunlaştı. Bundan dolayı, sevdiklerimize sağlıklı bir şekilde kavuşmak için lütfen kurallara uyalım. Milletçe birlik ve beraberlik içerisinde kutladığımız Kurban Bayramını hem kendimiz hem de sevenlerimiz açısından acıya dönüştürmeyelim. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı yolculuklar dileriz. " temennisinde bulundular.

Valimiz Sayın İbrahim Akın ve Emniyet Genel Müdürü Sayın Mehmet Aktaş'ın trafik denetimleri Akpınar ilçemizde yer alan ve sürücüleri bilgilendirmek amacıyla kurulan Yaşam Tünelinde incelemelerde bulunarak yolculuk yapan vatandaşlarımıza uyarılarda bulunmaları ile sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

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