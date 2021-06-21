Valimiz Muammer Erol Babalar Günü Dolayısıyla Şehitlerimizin Babaları ve Gazilerimizle Bir Araya Geldi - Son Dakika

Valimiz Muammer EROL, Babalar Günü dolayısıyla Kahraman Gazilerimizi evlerinde ziyaret ederek Şehitlerimizin babaları ile kahvaltıda buluştu. Babalar günü dolayısıyla Valimiz Muammer EROL, Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin ATÇI ve Vali Yardımcısı Ercan ÇİÇEK tarafından kahraman gazilerimiz evlerinde ziyaret ederek babalar gününü kutladılar. Yalova Uygulama Otelinde Şehit babalarının onurunu düzenlenen kahvaltı programına Valimiz Sayın Muammer EROL'un yanı sıra Aziz Şehitlerimizin Babaları, Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif LAÇİN, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Yalova Şube Başkanı Özcan İLA ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Şehit, Gazi Birim sorumluları katıldı. Aziz Şehitlerimizin babaları ile yakından ilgilenen Valimiz Muammer EROL, Babalar günü vesilesiyle başta evlatlarını vatan uğruna şehit veren Aziz şehitlerimizin babaları ve tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.