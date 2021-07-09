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Valimiz Muammer Erol Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

Valimiz Muammer Erol Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

09.07.2021 23:08
Valimiz Muammer Erol Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi, System.String[]

İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 2. Dönem yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Muammer EROL'un başkanlığında gerçekleştirildi.

İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 2. Dönem yatırımlarının değerlendirildiği 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Valimiz Muammer EROL'un başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Muammer EROL; "2021 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar kapsamında ve İçişleri Bakanlığı'nın kararı ile İl Koordinasyon Kurulları her yıl ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında toplanmaktadır. Yaklaşık bir yıldır pandemi önlemleri nedeniyle toplantılar yapılamıyordu ve bir yıl aradan sonraki ilk toplantıyı bugün gerçekleştireceğiz. İlimizin 2021 yılına ait 2. dönem yatırımlarının değerlendirileceği 2021 yılı 3. İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına hoş geldiniz. İlimizde 2021 yılı 2. dönem sonu itibariyle; 17 adet yatırımcı kuruluşun faaliyet gösterdiği 8 ana sektörde, 16 adet biten, 80 adet devam eden, 4 adet başlanmamış ve 21 adet ihale aşamasında olmak üzere toplam 122 adet proje bulunmaktadır. Yatırımların toplam proje bedeli 2, 6 Milyar TL'dir. Mevcut projeler için 2021 yılından önceki yıllarda yapılan harcama ise 1, 7 Milyar TL'dir. 2021 yılında projelere toplam olarak 242, 4 Milyon TL ödenek ayrılmıştır. 2021 yılında 2. dönem sonuna kadar yapılan toplam harcama ise 124, 3 Milyon TL olup, yıl içinde yapılan harcamanın yıl ödeneğine göre %51 oranında; projelere yapılan toplam harcamanın proje bedeline göre ise %70 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. Kamu yatırımlarının, yerel ve merkezi düzeyde aktif olarak izlenmesi, analiz edilmesi ve geleceğe yönelik olarak projeksiyon yapılabilmesi maksadıyla, İl Yatırım Takip Sistemi Projesi (İLYAS) geliştirilmiştir. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından da illerdeki yatırımlar İLYAS üzerinden takip edilmektedir. Bu nedenle yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın sisteme gereken özen ve hassasiyeti göstermeleri, veri girişlerini eksiksiz ve zamanında yapmaları son derece önem arz etmektedir. Yatırımcı kuruluşlarımızın ve yerel yönetimlerimizin her dönemde olduğu gibi bundan sonraki dönemlerde de üzerinde çalıştıkları projelerde titiz davranmaları, sorunların çözümünde gerekli hassasiyeti göstermeleri, ilimizin yatırım hizmetlerinin verimliliği açısından çok önemlidir. İl Koordinasyon Kurulunun 2021 yılı 3. toplantısının ilimiz açısından verimli bir platform oluşturmasını, ilimiz ve Ülkemiz açısından hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. " dedi. Valimiz Muammer EROL'un konuşmalarının ardından, il koordinasyon üyeleri ilimizde devam projeler ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler. 2021 yılı yatırım uygulamalarının değerlendirilmesi ile sorun ve çözüm önerilerinin görüşülmesinin ardından toplantı sona erdi.

İçişleri Bakanlığı, Türk Lirası, Yatırımcı, Yatırım, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Muammer Erol Başkanlığı'nda İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika


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