Valimiz Mucur'da Muhtarlarla Bir Araya Geldi - Son Dakika

Valimiz Sayın İbrahim Akın, Mucur ilçesinde köy muhtarlarıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Sayın İbrahim Akın, Mucur ilçesinde yürütülen yatırımların yanı sıra vatandaş ile devlet arasında köprü vazifesi gören muhtarlarımızın köyleri ile ilgili sorunlarını ve isteklerini dinlemek üzere toplantıyı düzenlediklerini söyledi.

Köy-Des yatırımlarında önceliklerinin içme suyu ve köy yollarında iyileştirme yapmak olduğunu belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın, "Bilindiği gibi 2021 yılında ilimize KÖY-DES Projesi kapsamında 13 milyon 338 bin 44 TL ödenek geldi. Bu ödenek nüfuslarına göre ilçelerimize dağıtıldı. Bizler de bu ödeneği en verimli şekilde kullanarak İl Özel İdaremiz ve Köylere Hizmet Götürme Birlikleri aracılığıyla hizmete dönüştürüyoruz. Köylerimize götürülen hizmetlerde içme suyu ve köy yolları birinci önceliğimize oluşturmaktadır. Köylerimizdeki yaşam standartlarını en üst seviyeye çıkarmanın gayretindeyiz. " dedi.

Mucur Halk Eğitim Merkezinde Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Mucur Kaymakamı Faruk Erdem, Mucur Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Şaban Çelik, il genel meclis üyeleri ve ilgili daire müdürlerinin katıldığı toplantı muhtarların talep ve sorunlarının dinlenilmesi ile sona erdi.

Daha sonra, Mucur Hükümet Konağını ziyaret eden Valimiz Sayın İbrahim Akın, Kaymakam Faruk Erdem'den ilçede devam eden yatırımlar hakkında brifing aldı. Ardından Mucur Belediye Başkanlığının yeni hizmet binasında incelemelerde bulunan Valimiz Sayın İbrahim Akın, Belediye Başkanı Atılgan Yılmaz'dan çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

Sayın Valimizin ilçedeki programı, esnafları ziyaret etmesi ile sona erdi.