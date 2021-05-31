Valimiz Muhtarların Sorunlarını Dinledi - Son Dakika

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın akabinde muhtarlarla bir araya gelen Valimiz Sayın İbrahim Akın, muhtarların talep, sorun ve isteklerini dinledi.

Valimiz Sayın İbrahim Akın muhtarlara hitaben yaptığı konuşmada, gerçekleştirilen Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nın ardından taleplerini dinlemek üzere muhtarlarla bir araya geldiğini söyledi.

Muhtarların sorunlarını dinleyip imkanlar dahilinde çözüme kavuşturmaya çalışacaklarını belirten Valimiz Sayın İbrahim Akın; "Kaynaklarımızı ölçülü olarak kullanarak köylerimize eşit oranda hizmet götürme gayretindeyiz. Son zamanlarda yaşanan kuraklıktan dolayı yaz aylarında köylerimizde su problemleri yaşamaktayız. Kuraklığın en yoğun hissedildiği bölgeler arasında yer almamızdan dolayı köylerimizde suyu özenli ve tasarruflu kullanmak durumundayız. Salgın döneminde insanlarımızın müstakil evlere ilgisinin arttığı bilinen bir gerçektir. Bu dönemde yapılan kaçak ve ruhsatsız yapıların sayısı gittikçe artmaktadır. Sorumlu olduğunuz köylerde çözüme kavuşturamadığınız hususları, istek ve taleplerinizi bizlere mutlaka bildirin ki birlikte çözümler üretelim. Muhtarlarımız ve köylülerimiz bizler için çok değerlidir. " dedi.

Öte yandan, KÖY-DES Projesi ile ilgili Muhtarlara bilgiler veren Valimiz Sayın İbrahim Akın, 2021 yılında ilimize proje kapsamında 13 milyon 338 bin 44 TL ödenek geldiğini, ilçelere dağıtımının yapıldığını ve gelen ödeneğin köylümüze hizmete dönüştürüleceğini ifade etti.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezinde düzenlenen toplantıya Valimiz Sayın İbrahim Akın'ın yanı sıra Vali Yardımcısı Adnan Kayık, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Ferhat Kuran, İl Genel Meclis Başkanı Şaban Çelik, meclis üyeleri ile ilgili daire müdürleri katıldı.

Merkez İlçe Köylerine Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısında yapılan seçimler sonucunda, Birlik asil üyeliklerine İl Genel Meclis Üyeleri Murat Yüksel ile Bayram Altuntaş, muhtarlardan ise Yağmurlu Armutlu Köyü Muhtarı Ertuğrul Aslan ile Tepesidelik Köyü Muhtarı Ali Doğan Türkmen seçildi.