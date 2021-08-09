Valimiz Mustafa Masatlı: 'Aşılarını Yaptırmayan ya da Tamamlamayan Vatandaşlarımızı En Kısa Sürede Aşılarını Yaptırmaya Davet Ediyorum.'

Valimiz Mustafa Masatlı pandemi sürecinin değerlendirildiği toplantıya Başkanlık etti. Toplantıda Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Turgay İlhan, Video Konferans Yöntemiyle İlçe Kaymakamları, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Son haftalarda Ülkemizde olduğu gibi ilimizde de koranavirüs vakalarında bir artış gözlenmektedir. Bu dönemde pozitif vakaların yaklaşık %40'ının 20-40 yaş arası gruptan olması da, aşılanmış yaş guruplarının hastalıktan korunduğunu göstermektedir. Ayrıca vakaların %95'ini hiç aşı olmamış ya da aşılarını tamamlamamış vatandaşlarımızın oluşturması, aşının koruyuculuğunu bir kez daha ispatlamıştır. Bu noktada gençlerimizin aşılarını yaptırmaları, toplum sağlığı açısından önem arz etmektedir.

Şuanda ilimizdeki hedef nüfusun %78. 06'sı aşılanmış olup, bu oran ile Ülkemizde 6. sıradayız. Bu oranı daha da yukarılara taşımak için mobil aşılama ekiplerimiz, fabrikaları, köylerimizi ve toplu çalışılan işyerlerini bir kez daha gözden geçirmektedir. Buradan bir kez daha kış aylarını rahat bir şekilde geçirebilmek için tüm halkımızı ve özelikle de gençlerimizi aşılarını yaptırmaya, 2. doz aşılarını yaptırmayanları da aşılarını tamamlamaya davet ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından Toplantıda daha sonra katılımcılar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunurken, İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz salgının seyri hakkında bilgilendirmelerde bulundu.