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Valimiz Mustafa Masatlı: 'Dokap İlimizin Kalkınmasına Önemli Katkılar Sağlayacaktır.' - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı: 'Dokap İlimizin Kalkınmasına Önemli Katkılar Sağlayacaktır.'

02.06.2021 15:58
Valimiz Mustafa Masatlı: 'Dokap İlimizin Kalkınmasına Önemli Katkılar Sağlayacaktır.', System.String[]

Valimiz Mustafa MASATLI geçtiğimiz yıl ilimizin de dahil olduğu Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın tanıtım programına katılarak, DOKAP'dan 2021 yılında destek alan projelerin iş birliği protokollerini imzaladı.

Valimiz Mustafa MASATLI geçtiğimiz yıl ilimizin de dahil olduğu Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı'nın tanıtım programına katılarak, DOKAP'dan 2021 yılında destek alan projelerin iş birliği protokollerini imzaladı. Programda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, DOKAP Başkanı Hakan GÜLTEKİN, protokol üyeleri ve siyasi partilerin yöneticileri yer aldı.

Programda ilk olarak konuşan Amasya Belediye Başkanı Mehmet SARI, DOKAP tarafından onaylanan projelerin ilimize hayırlı olmasını temenni etti. Valimiz Mustafa MASATLI ise konuşmasında şunları kaydetti: "Amasya binlerce yıllık tarihiyle, Anadolu coğrafyasının eşsiz şehirlerinden biridir. Bu kadim kenti geleceğe güçlü şekilde taşımak ancak sanayide, tarımda, hizmet sektöründe ve turizmde atacağımız yerinde ve kararlı adımlarla mümkün olacaktır.

Ülkemiz büyük bir hızla gelişiyor, değişiyor ve kalkınıyor. Bu maksatla Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlığı döneminde yerel ve bölgesel kalkınmanın sağlanması amacıyla kalkınma ajansları oluşturulmuştur. O günden bugüne Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan ilimizde, sayısız proje ve destekleme hayata geçirilmiştir.

Doğu Karadeniz Projesi ise Orta ve Doğu Karadeniz illerini kapsayan daha geniş ölçekli bir yaklaşımla benzer özelliklere sahip bu illerde kalkınma hızını arttırmayı hedeflemektedir.

Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Samsun, Tokat ve Trabzon illerini kapsayan Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığına, 13 Mayıs 2020 tarihinde yayınlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Amasya ve Çorum'un da dahil edilmesiyle il sayısı 11'e ulaşmıştır.

Faaliyetlerine başladığı 2012 yılından bu yana bölge halkının refahı ve mutluluğu için çalışarak yerelden merkeze çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı bölgesel kalkınma perspektifiyle hareket eden DOKAP, Karadeniz Bölgesi'nde kalkınmada öncü aktör olabilecek sektörleri desteklemektedir.

DOKAP bünyesinde İlimizin de lokomotif sektörlerinden olan turizm ve sanayi başta olmak üzere, üretim sektörü, ekonomik kalkınma, altyapı ve kentsel gelişme, sosyal gelişme ile yerel düzeyde kurumsal kapasitenin gelişimi başlıklı 5 ana eksen üzerinde çok sayıda proje hayata geçirmiştir.

DOKAP'ın sunacağı imkanlarla birlikte ilimizde sanayi, altyapı, tarım, eğitim, turizm gibi alanlarda yatırımlar için yeni fırsatlar oluşacaktır.

Bu kapsamda 2021 yılında ilimizde, Amasya İl Özel İdaresi'nin Küçük Ölçekli Tarımsal Sulama alanında toplam proje tutarı 7. 754. 388 TL olan 3 projesi,

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün Bitkisel Üretim alanında toplam proje tutarı 4. 043. 920 TL olan 1 projesi ve Hayvancılık Altyapısının Geliştirilmesi alanında toplam proje tutarı 713. 500 TL olan 2 projesi,

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Eğitim, Kültür ve Sanat Faaliyetlerinin Desteklenmesi alanında toplam proje tutarı 240. 000 TL olan 1 projesi,

Son olarak da Taşova Belediye Başkanlığının Bitkisel Üretim kapsamında toplam proje tutarı 2. 408. 000 TL olan 1 projesi olmak üzere, İlimizde toplam proje tutarı 15. 159. 808 TL olan 8 proje DOKAP tarafından desteklenmiştir.

Görüldüğü üzere farklı sektörler ve hizmet alanlarında gerçekleştirilen bu desteklemeler Amasya ekonomisi ve istihdamının güçlenmesi ve ilimizin sosyokültürel yapısının gelişmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

Değerli katılımcılar burada nihai amacımız, merkeziyle, taşrasıyla, bölgemizde ahenkli bir şekilde çok çalışarak, ülkemizi dünyada lider ülke yapıp 2023 hedeflerine ulaştırmaktır.

Bu vesileyle Amasya'mızı DOKAP bünyesine dahil ederek bu imkanlardan faydalanmamızı sağlayan başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip ERDOĞAN Beyefendi olmak üzere, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa VARANK'a, Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış YENİÇERİ'ye, Milletvekillerimize ve bu projelerin hazırlanmasında emeği geçen İl Müdürlerimiz ile Valilik AB Proje Ofisine teşekkür ediyor, hayata geçirilecek projelerin Amasya'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. "

Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa MASATLI, DOKAP Başkanı Hakan GÜLTEKİN ve proje sahibi kurumların yöneticileri tarafından iş birliği protokolleri imzalandı. Programda son olarak DOKAP Başkanı Hakan GÜLTEKİN tarafından DOKAP'ın tanıtımını içeren bir sunum yapıldı.

Valimiz Mustafa Masatlı: 'Dokap İlimizin Kalkınmasına Önemli Katkılar Sağlayacaktır.'

Doğu Karadeniz Projesi, Doğu Karadeniz, Türk Lirası, Amasya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı: 'Dokap İlimizin Kalkınmasına Önemli Katkılar Sağlayacaktır.' - Son Dakika


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