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Valimiz Mustafa Masatlı Eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Birlikte Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerince Hazırlanan Serginin Açılışını Yaptı - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı Eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Birlikte Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerince Hazırlanan Serginin Açılışını Yaptı

19.06.2021 16:05
Valimiz Mustafa Masatlı Eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Birlikte Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerince Hazırlanan Serginin Açılışını Yaptı, System.String[]

Valimiz Mustafa MASATLI Eşi Esra MASATLI Hanımefendi ile birlikte Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında il ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını yaptı.

Valimiz Mustafa MASATLI Eşi Esra MASATLI Hanımefendi ile birlikte Amasya Uluslararası Atatürk Kültür ve Sanat Festivali etkinlikleri kapsamında il ve ilçe Halk Eğitim Merkezleri tarafından hazırlanan ürünlerden oluşan serginin açılışını yaptı. Açılışta ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcıları Bekir Sıtkı Dağ ve Turgay İlhan, İlçe Kaymakamları, protokol üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri ve vatandaşlar yer aldı.

Programda ilk olarak Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı bir konuşma yaparak, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Valimiz Mustafa MASATLI ise konuşmasında şunları söyledi: "Öncelikle Amasya Tamimi'nin ilan ediliş sürecinin 102. Yılında bu güzel ülkeyi bizlere armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını ve Aziz Şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlık ve afiyetler diliyorum.

Bugün burada Amasya Atatürk Kültür ve Sanat Festivali kapsamında bir araya geldik. Birazdan il ve ilçe Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim gören yaklaşık 500 kursiyerimizin el emeğiyle hazırladığı birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı serginin açılışını yapacağız.

Ülkemiz kuruluştan bu güne her alanda büyük mesafeler kat etti. Bu süreçte eğitimden sağlığa, sanayiden tarıma, teknolojiden hizmet sektörüne kadar büyük bir dönüşüm geçirdik. Bu gelişim kültür ve sanat alanında da kendini göstermiştir. Bugün de bunun bir yansıması olan Halk Eğitim Kurslarımızın ürünlerini halkımızla buluşturuyoruz. Bu kurslarımız sayesinde hem gençlerimiz, kadınlarımız başta olmak üzere her yaştan vatandaşlarımız çeşitli meslekler ve sanatları öğrenmekte, bir çoğu da bu sayede ev ekonomilerine katkı sağlamaktadır.

Bu serginin hazırlanmasında emeği geçen başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere, halk eğitim merkezi usta öğreticilerine ve kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. "

Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa MASATLI ve Esra MASATLI hanımefendi protokol üyeleriyle birlikte serginin açılışını yaptılar. Açılıştan sonra Valimiz ve eşi birbirinden güzel ürünlerin yer aldığı stantları gezerek, ürünler hakkında bilgiler aldılar.

Valimiz Mustafa Masatlı Eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Birlikte Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerince Hazırlanan Serginin Açılışını Yaptı

Mustafa Kemal Atatürk, Mehmet Sarı, Hisarcık, Amasya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı Eşi Esra Masatlı Hanımefendi ile Birlikte Halk Eğitim Merkezleri Kursiyerlerince Hazırlanan Serginin Açılışını Yaptı - Son Dakika


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