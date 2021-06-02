Valimiz Mustafa Masatlı, İlçe ve Belde İtfaiyelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Entegre Olması İçin Yapılan Toplantıya Başkanlık Etti. - Son Dakika

Valimiz Mustafa MASATLI, ilçe ve belde itfaiyelerinin 112 Acil Çağrı Merkezi bünyesine dahil edilmesi için yapılan hazırlık toplantısına başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan ŞAHİN, ilçe ve belde belediye başkanları ile itfaiye müdürleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi yöneticileri yer aldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Valimiz Mustafa MASATLI, 112 Acil Çağrı Merkezlerinin ülkemiz genelindeki acil yardım hatlarını tek çatı altında toplanmasının, bu alanda büyük kolaylık sağladığını belirterek şunları söyledi: "Gelişmiş ülke olmanın bir kriteri de afetlerde ve acil yardıma ihtiyaç duyulan anlarda vatandaşlara en kısa sürede gerekli yardımı ulaştırabilmektir. Bu da ancak devletin elinde bulunan araç-gereç ve insan gücünü koordineli bir şekilde yönetmekle mümkün olmaktadır.

Kadim devlet geleneğimizde tarihi yüzlerle ifade edilen yıllara ulaşan kurumlarımız vardır. Bu kurumlarımızın başında da polis, jandarma ve itfaiye teşkilatları gelmektedir. Ülkemizde son 18 yılda gerçekleşen büyük değişim ve gelişimin bir yansıması da bu alanda kendini göstermiş ve İçişleri Bakanlığımız ülkemizin en ücra köşelerine dahi her türlü acil yardımı en kısa sürede sunmak adına, 2009 yılında 112 Acil Çağrı Merkezi Projesi'ni Isparta ilindeki pilot uygulamayla başlatmıştır.

Daha sonra bu proje ülkemiz genelinde yaygınlaştırılmış ve ilimizde de faaliyete geçmiştir. Şu ana kadar Amasya'da Sağlık, Emniyet, Jandarma, AFAD ve Merkez İlçe İtfaiye Teşkilatı sisteme entegre olmuştur. İçişleri Bakanlığımızın talimatları doğrultusunda ilçe ve belde itfaiyelerini de sisteme dahil etmek için çalışmalarımızı süratle tamamlamamız gerekmektedir. Sizlerin de katkılarıyla bu süreci hızlandırmamız, yangınlara, kazalara ve afetlere en kısa sürede müdahale etmemiz açısından büyük önem arz etmektedir. "

Valimiz Mustafa MASATLI'nın konuşmasının ardından 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü İbrahim ŞİMŞEK tarafından ilçe ve belde itfaiyelerinin sisteme entegre olma süreçleri hakkında bir sunum yapıldı. Sunumdan sonra katılımcıların konuya ilişkin görüş ve önerilerini dile getirmesiyle toplantı sona erdi.