Üye Girişi
Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz' - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz'

23.06.2021 23:06
Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz', System.String[]

Valimiz Mustafa Masatlı İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık etti.

Valimiz Mustafa Masatlı İlimizdeki tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin değerlendirildiği Tarım Üst Kurulu Toplantısına Başkanlık etti. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Turgay İlhan ile İl Özel İdaresi, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, DSİ Şube Müdürlüğü ve TKDK İl Koordinatörlüğünden yetkililer ile İlimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları ifade etti: "Ülkemiz son 18 yılda tüm alanlarda olduğu gibi tarım ve hayvancılık alanında da büyük bir gelişim ve dönüşüm yaşamıştır. Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğindeki hükümetlerimizin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı yasal düzenleme ve desteklemelerle sektör hızla büyümüş ve Ülkemiz Dünyada tarımsal üretimde söz sahibi olan ülkeler arasına girmiştir.

Bizde tarım sektörünün stratejik önemine istinaden göreve geldiğimizde ilk olarak sektörün ihtiyaçlarını ve sorunlarını tespit ederek, çözüm üretmek için paydaş kurum ve kuruluşların içinde yer aldığı Tarım Üst Kurulunu oluşturduk. Bu kurulla birlikte tarım ve hayvancılık alanında Amasya için neler yapabiliriz, kendi imkanlarımızı en verimli şekilde nasıl kullanabiliriz bunu değerlendirme fırsatı yakaladık.

Yaptığımız tespitlerin ardından en önemli ihtiyacımızın sulama olduğunu gördük. Bunun sonucunda ilimizin tarımsal sulama gereksinimlerini ve potansiyelini ilgili kurumlarımız tespit ederek, bir rapor haline getirdiler. Bu raporda sulama alanındaki kısa, orta ve uzun vadeli planlamalarımıza yer verdik.

Bu kapsamda İl Özel idaremizin tarımsal sulamaya ayırdığı bütçeyi 2021 yılında 8 kat arttırıyoruz. 2020 yılında Özel İdaremizin yaptığı çalışmalarla 600 hektarlık bir alanda sulu tarıma geçilirken, bu yıl yapacağımız yatırımlarla yaklaşık 2500 hektarlık bir alanda daha sulu tarıma geçmeyi hedefliyoruz. Devlet Su İşleri ise başta Aydınca Barajı olmak üzere, Geldingen Ovası Sulaması ve muhtelif köy ve bölgelerimizdeki kapalı sulama sistemlerinin yapımına devam etmektedir. Müdürlüğümüz ayrıca kuraklık nedeniyle bölge bazında sulama planlamaları da yapmaktadır.

Sulama çalışmalarının yanı sıra yağış azlığından dolayı kuraklıkla karşı karşıya olduğumuz bu dönemde sulama gereksinimi daha az olan Ayçiçeği ekimini 2. 5 milyon TL'lik bir projeyle destekledik. Yine nadas alanlarının daraltılması maksadıyla nohut üretimini de destekliyoruz. Bunlarla birlikte Yonca, Triticale, İncir, Amasya Elması, Kiraz, Cennet Hurması ve Çilek gibi bölgemizde üretimi yapılabilen ve pazar değeri yüksek ürünlere desteklerimizi verdik.

Tarım ve Orman Müdürlüğümüzün 2020 yılında tarımsal üretime ayırdığı bütçe 1 milyon 78 bin TL'iken, bu rakamı 2021 yılında 3. 3 milyon TL'ye çıkardık. İl Özel İdaremiz ise bu yıl tarımsal üretime 2. 2 milyon TL'lik kaynak ayırmıştır. Son olarak dolu ve kuraklık nedeniyle mahsulü zarar gören çiftçimize yönelik tespitler tamamlanmış olup, üreticilerimizin TARSİM'den gerekli ödemeleri almaları için teknik çalışmalar tamamlanmıştır.

Hayvancılık alanında ise damızlık manda dağıtımını inşallah önümüzdeki hafta yapağız. Küçükbaş hayvancılıkta üreticilerimize modern yemleme üniteleri, barınma çadırları ve güneş enerji sistemleri dağıtımı yaptık. Hayvancılık alanında yapacağımız çalışmaların en önemlilerinden biri ise büyükbaş hayvanlarda buzağı atımlarını asgari seviyelere indirmek için 'ecoli aşısı' uygulamasıdır. Bu durum sektörün en önemli sorunlarından biridir. Aşısız gebe hayvanlarda yaşanan buzağı ölümleri milyonlarca liralık zarara yol açmaktadır.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumumuzda her yıl olduğu gibi bu yılda üreticilerimize gerek araç, gereç ve ekipman, gerekse proje bazlı desteklerine devam etmektedir. Bu kapsamda 2021 yılının ilk 6 ayında 85 projeye 13 milyon TL'lik destek verilmiş olup, bu rakamın yıl sonu itibariyle 38 milyon TL'yi bulması hedeflenmektedir.

Tüm dünyayı etkisi altında alan salgında tarımın ne denli stratejik bir sektör olduğu bir kez daha ortaya çıkmıştır. Bu yüzden tarıma her zaman öncelik vererek, tarımla birlikte sanayileşeceğiz. Tüm bu çalışmalarımız ilimizin tarım ve hayvancılıktan elde ettiği geliri arttırmak ve özellikle kırsalda yaşayan insanımızı kalkındırmak içindir. Burada bahsettiğimiz projelerin yanı sıra yeni projelerimizle Sayın Cumhurbaşkanımızın Ülkemize belirlediği tarımsal hedefleri yakalamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Hepinize katkılarınızdan ötürü teşekkür ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından, katılımcı kamu kurumlarının İl Müdürleri tarafından ilimizde gerçekleştirilen tarım, sulama ve hayvancılık projelerine ilişkin bilgiler aktarıldı. Toplantıda son olarak İlimizde tarım ve hayvancılık alanında faaliyet gösteren oda ve birliklerin başkanları sektörel sorun ve talepleri ile çözüm önerilerini dile getirdiler.

Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz'

Mustafa Masatlı, Türk Lirası, Tarım, TKDK, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz' - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu 00:20 EURO 2020 Son 16 Turu'nda eşleşmeler belli oldu EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa, İsviçre'yle eşleşirken Portekiz'in rakibi ise Belçika oldu 00:06 EURO 2020 Son 16 Turu'nda Fransa, İsviçre'yle eşleşirken Portekiz'in rakibi ise Belçika oldu Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti 23:41 Mutluluğu 1 gün sürdü! Şeyma Subaşı bebeğini kaybetti
Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu 22:39 Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik'in dergi için verdiği pozlar olay oldu Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı 22:18 Yabancı iki grup Zeytinburnu'nda karşı karşıya geldi! Feci olayda 1 kişi boğazından bıçaklandı Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi 21:35 Uçakta taciz rezaleti! Sapığın eli, yol boyunca genç kızın vücudunda gezdi
Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti 20:57 Herkes panik içinde kaçıştı! 5 dakikalık kum fırtınası Denizli'yi yıktı geçti Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor

Son Dakika Haberleri
18:37 Ronaldo Nazario'nun sahibi olduğu Real Valladolid, Sofiane Feghouli'ye kancayı taktı
18:34 Bayrampaşa'da sanayi sitesinde patlama yaşandı
18:03 Sağlık Bakanlığı'nın kamu spotunda para karşılığı rol aldığı ileri sürülen Cem Yılmaz'dan jet hızında tepki
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Artık Twitter da para kazandıracak Hazırlıklarda son aşamaya gelindi! Artık Twitter da para kazandıracak         
00:26
İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti İBB'nin organizasyonunda Akşener'in yakasındaki rozet dikkat çekti         
00:10
Almanya'nın EURO 2020 Son 16 Turu'nda rakibi İngiltere oldu Almanya'nın EURO 2020 Son 16 Turu'nda rakibi İngiltere oldu         
00:00
Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu Ünlü milyarder John McAfee, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu         
22:58
Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor Ali Koç'a sürpriz rakip! Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Engin Verel başkanlığa aday oluyor         
22:30
Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı Aşı olanlar dikkat! Son dönemde sıkça görülen kalp iltihaplanması ile aşının bağlantısı ortaya çıktı         
21:55
Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı Az kalsın turşu diye yiyeceklerdi! Ünlü fast- food zincirinden alınan hamburgerin içinden sümüklü böcek çıktı         
21:03
Arkadaşlarını korumak için bacağını kaybeden Gazi Yusuf Yayla: Devlete değil bacağımız, canımız feda Arkadaşlarını korumak için bacağını kaybeden Gazi Yusuf Yayla: Devlete değil bacağımız, canımız feda         
17:35
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda Emekliye temmuzda 3 güzel haber geliyor! Maaş zammı, ikramiye, erken ödeme yolda         
10:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2021 00:39:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Valimiz Mustafa Masatlı: 'İlimizin Ekonomik Potansiyelini Üst Düzeyde Kullanma Adına Tarım, Hayvancılık ve Sulama Yatırımlarını Arttırıyoruz' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement