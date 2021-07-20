Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramını Halkımıza Hizmet Ederek Karşılayan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti - Son Dakika
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Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramını Halkımıza Hizmet Ederek Karşılayan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti

Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramını Halkımıza Hizmet Ederek Karşılayan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti

20.07.2021 19:15

Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramını görevleri başında karşılayan Sağlık Teşkilatı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personellerini ziyaret ederek, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma...

Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramını görevleri başında karşılayan Sağlık Teşkilatı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İtfaiye Müdürlüğü, Zabıta Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu personellerini ziyaret ederek, Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımızın ve yol kontrol noktalarında görev yapan kolluk kuvvetlerimizin Bayramını tebrik etti.

Valimize Bayram ziyaretlerinde Amasya Milletvekili M. Levent Karahocagil, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, İl Emniyet Müdürü A. Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün ve İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz eşlik etti.

Ziyaret ettiği birimlerde Kurban Bayramını halkımızın sağlığı, huzuru ve güvenliği için görev başında karşılayan kamu görevlilerine kolaylıklar dileyerek, tatlı ikram eden Valimiz Mustafa Masatlı şunları kaydetti: "Bir Kurban Bayramına daha erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ancak sağlık çalışanlarımız, polisimiz, jandarmamız, itfaiyemiz ve zabıtamız halkımıza ihtiyaç duydukları hizmetleri sunabilmek için Bayramı görevleri başında karşılıyorlar. Hepsine özverilerinden dolayı teşekkür ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı Bayram vesilesiyle ayrıca Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerini ileterek, acil şifalar diledi. Son olarak Amasya- Samsun ve Amasya- Taşova istikametlerinde bulunan yol kontrol noktalarını ziyaret eden Valimiz Mustafa Masatlı, buralarda görevli kolluk kuvvetlerinin ve seyahat eden vatandaşlarımızın Bayramlarını kutlayarak, tatlı ikram etti.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Sadece Haberler Valimiz Mustafa Masatlı Kurban Bayramını Halkımıza Hizmet Ederek Karşılayan Kamu Görevlilerini Ziyaret Etti - Son Dakika


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