Valimiz Mustafa Masatlı: 'Medeniyetler Şehri Amasya'da Turizm Sezonu İçin Tüm Tedbirler Alınmıştır. Herkesi Bu Güzel Şehri Görmeye Davet Ediyoruz.' - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı turizm sezonunda alınan tedbirleri değerlendirmek maksadıyla sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Vali Yardımcısı Bekir Sıtkı Dağ, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç, İl Kültür ve Turizm Müdürü Bilal Eken ile Amasya Turizm Derneği Başkanı Saime Çoban ve sektör temsilcileri de yer aldı.

Toplantıda ilk olarak Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Murat Kırlangıç ve Amasya Turizm Derneği Başkanı Saime Çoban turizm sezonundaki beklentileri, alınan tedbirler ve sektörün öncelikli ihtiyaçları hakkında birer konuşma yaptılar.

Son konuşmayı yapan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları kaydetti: "Amasya'daki görev süremizin başından itibaren salgınla mücadele ediyoruz. Buna rağmen turizm sektörü temsilcileriyle dönem dönem bir araya geldik. Göreve geldiğimizde Amasya'nın öncü sektörleri olan tarım, sanayi ve turizmde üst kurullar oluşturduk. Bu süreçte gerek OSB'lerimiz de, gerekse tarım ve tarımsal sulama alanında ciddi çalışmalar gerçekleştirdik.

Kültür ve turizm alanında ise çok geniş bir yelpazeye yayılan projelerimizle Amasya'nın potansiyelini tam olarak kullanmayı hedefliyoruz. UNESCO Dünya Kültür Mirası çalışmalarında Belediyemizle işbirliği içerisinde büyük mesafe kat ettik. Sofular Mahallesindeki tarihi dokunun turizme kazandırılması için çalışmalarımız da devam etmektedir. Ayrıca tarihi yapılarımızın bilgilendirme tabelaları ve turizm danışma ofisimiz de bu sezon misafirlerimize hizmet verecektir.

Turizmde çeşitliliği artırmak adına özellikle Boraboy gölünün yılın 12 ayında ziyaretçilerini ağırlayabilmesi için gerekli düzenlemeleri yapıyoruz. Yine Kılıçaslan İlkokulu olarak bilinen tarihi yapıyı Geleneksel Osmanlı El Sanatları Merkezi olarak işlevsel hale getireceğiz. Bu merkezle birlikte hem unutulmaya yüz tutmuş sanatlar canlanacak, hem de sanatsal eğitim ve istihdama katkı sunulacaktır.

Kültür Alnında ise Halk Kütüphanemizi Saraydüzü Kışla Binası içinde oluşturulan modern bir ortama taşıyoruz. Sultan Bayezid Külliyesi içerisinde yer alan Yazma Eserler Kütüphanemizin ise restorasyonunu yaparak, araştırmacıların, akademisyenlerin ve tarih meraklılarının hizmetine sunacağız. Son olarak eski askerli şubesi arazisi içinde bulunan ve tarihi kayıtları mevcut olmayan anonim türbeyi restorasyondan geçirerek tekrar ihya etmekteyiz.

Turizm de ise 2019 yılı Amasya açısından oldukça verimli geçmiş olup turist ve geceleme sayılarında tüm zamanların rekoru kırılmıştır. Tam bu noktada 2020 yılına oldukça umutlu girilmişken küresel pandemi kısıtlamaları ile sektör tüm dünyada olduğu gibi ilimizde de oldukça yara almıştır. 2020 Yılında turist sayılarımız ortalama % 40 düşmüş olup otel doluluk oranlarımız da % 20'nin altına inmiştir. Müze ziyaretçi sayılarımız ise %70 oranında azalmıştır.

2021 yılında alınan önlemlerle ve denetlemelerle sektör yavaş yavaş toparlanmaya başlamış ve özellikle 2020 sonunda en alt seviyelere inen turist sayılarımız gün geçtikçe yükselmeye başlamıştır. İçinde bulunduğumuz Haziran ayında otellerimiz, işletmelerimiz ve müzelerimizde aldığımız titiz önlemlerle turizm sezonuna hazır şekilde misafirlerini beklemektedir.

Ülkemiz korona virüsle mücadelede üç şiddetli dalga yaşamıştır. Bu süreçte Devletimizin aldığı etkili tedbirler sayesinde sağlıkla ilgili önemli bir sıkıntı yaşamadık. Aşılamada ise İlimiz daima Ülkemizde ilk sıralarda yer aldı. Dün ise Sağlık Bakanlığımızın bizim için belirlediği aşılama sayısı 6000 olmasına rağmen, bu rakamın %25 üzerine çıkarak 7500 vatandaşımızı aşıladık. Sizlerin de çalışanlarınızı aşı olma konusunda teşvik etmeniz sürece olumlu katkı sağlayacaktır. Sizlerin bu toplantıda ifade edeceğiniz hususlar bizler için kıymetlidir. Sizlerin öncelikli ihtiyaç ve taleplerinizi karşılayabilmek için ilgili tüm kurumlarımız koordineli şekilde çalışacaktır. Hepinize turizm sezonunda bereketli bol kazançlar diliyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından ilimizde faaliyet gösteren kafe, restoran, pansiyon, otel ve turistik işletmelerin temsilcileri yaz dönemindeki turizm beklentileri ve sektörün ihtiyaç ve sorunları ile çözüm önerileri hakkında bilgi alışverişinde bulundular.