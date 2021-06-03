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Valimiz Mustafa Masatlı Merkez İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı Merkez İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti

03.06.2021 23:19
Valimiz Mustafa Masatlı Merkez İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti, System.String[]

Amasya Merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi.

Amasya Merkez ilçe köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Vali Yardımcısı Turgay İlhan, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Jandarma Komutanı Alb. Ayhan Aygün, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki Erarslan ile İl Genel Meclisi Üyeleri ve ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa Masatlı toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Muhtarlık halk ile devlet arasında bağ kuran köklü bir müessesedir. Bizler muhtarlarımızın iradesine, görüş ve önerilerine değer veren bir yönetim anlayışına sahibiz. İlimize geldiğimiz ilk günden itibaren insan odaklı bir yönetim anlayışıyla Amasya'ya hizmet etmeye başladık. Bu süreçte salgının olumsuz etkilerine rağmen kamu hizmetlerini ve yatırımlarını olabildiğince aksatmadan sürdürmeye devam ettik.

Dünyada kendini süper güç olarak tanımlayan ülkeler ise salgını yönetmekte oldukça zorlandılar. Dünyayı etkisi altına alan pandemide gelişmiş ülkeler birbirlerinin maskelerine, tıbbı cihazlarına el koyarken, Devletimiz gelişmiş sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücüyle hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Devletimiz kendi vatandaşlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize getirirken, birçok ülke vatandaşına da yardım elini uzatmıştır.

Bu başarı Ülkemizde son 18 yılda gerçekleşen gelişim ve değişimin bir yansımasıdır. Şuan da Ülkemizin dört bir yanında tam donanımlı devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde halkımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Artık salgının seyri hafifledi. Ancak salgını bitirmek için elimizdeki tek çare aşılamadır. Bu nedenle sizlerden aşılama çalışmalarına destek vermenizi özellikle rica ediyorum. Köylerimizdeki, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeniz işimizi kolaylaştıracaktır.

Amasya ekonomisi bildiğiniz gibi tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaşmaktadır. Amasya ayrıca büyük bir tarihi mirasa sahiptir. Bizde 2016'dan beri durağan seyreden UNESCO çalışmalarına Belediyemizle hız verdik. Bu konuda ciddi ölçüde mesafe katetmiş durumdayız. Ayrıca Saraydüzü Kışla Binamızın alt katına modern bir halk kütüphanesi yapıyoruz. Şimdiki halk kütüphanesini ise restorasyona alarak yazma eserler kütüphanesine çeviriyoruz.

Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren tarımsal sulamada yaptığımız analizler neticesinde yol haritamızı belirlemiştik. Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat arttırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve DOKAP'dan ciddi ölçülerde desteklemeler alıyoruz. OKA'nın bu yıl ki mali destek programından %28'lik bir oranla en yüksek payı da Amasya almıştır. Yine tarımda faklı ürünlerde desteklemelerimizde devam etmektedir. Bu yıl özellikle kuraklık riskini öngörerek, sulama ihtiyacı az olan ürünlerin ekimini teşvik ederek destekledik.

Bunların yanı sıra geçtiğimiz hafta Taşova OSB'nin lansmanını yaptık. Taşova İlçemizin ekonomik potansiyelini üst seviyelere çıkaracak OSB'miz kırsaldan şehre göçü de azaltacaktır. Diğer OSB'lerimizde de genişleme çalışmalarımız son aşamaya gelmiştir. Son olarak KÖYDES yatırım programını hazırlayarak Bakanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl 22 milyon TL olan KÖYDES yatırım bütçesi bu yıl 24 milyon TL'ye çıkmıştır. Tüm bu hizmetleri değerli halkımızın yaşam standartlarını yükseltmek ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ülkemiz için belirlediği hedeflere ulaşmak için yapmaktayız. Bu vesileyle Milletvekillerimize, İl Genel Meclisimize ve kamu kurumlarımıza da yaptıkları çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini ilettiler.

Valimiz Mustafa Masatlı Merkez İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı Merkez İlçe Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika


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