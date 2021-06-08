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Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti. - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti.

08.06.2021 22:22
Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti., System.String[]

Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı, Valimiz Mustafa MASATLI'nın başkanlığına gerçekleştirildi.

Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı, Valimiz Mustafa MASATLI'nın başkanlığına gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Merzifon Kaymakamı Gürkan DEMİRKALE, Merzifon Belediye Başkanı Alp KARGI ve ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa MASATLI toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl görevimize başladıktan sonra sizlerle bir araya gelerek sorunlarınızı, taleplerinizi ve önerilerinizi dinlemiştik. Bu süreçte ilçemizi daha yakından tanıyarak, gerekli çalışmalara başladık. Sizler kendi becerilerinizle, çalışmalarınızla seçimle göreve gelen kamu görevlilerisiniz. Muhtarlarımız köy ve mahallelerinde devletimizi temsilen görev yaparlar. Bizler bu sebeple muhtarlarımızın iradesine, görüş ve önerilerine daima değer vermekteyiz.

Kamu hizmetlerini yaparken sizlerin fikirlerinizi, önerilerinizi almak yereldeki ihtiyaçları belirlemede bizlere yardımcı olmaktadır. Bir yılı aşkın süredir tüm dünya ve ülkemiz salgın hastalıkla mücadele etmektedir. Dünyayı etkisi altına alan pandemide gelişmiş ülkeler birbirlerinin maskelerine, tıbbı cihazlarına el koyarken, devletimiz gelişmiş sağlık altyapısı ve yetişmiş insan gücüyle hiçbir vatandaşını yalnız bırakmamıştır. Devletimiz kendi vatandaşlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize getirirken, birçok ülke vatandaşına da yardım elini uzatmıştır.

Bu başarı ülkemizde son 18 yılda Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde gerçekleşen gelişimin ve değişimin bir yansımasıdır. Şu anda ülkemizin dört bir yanında tam donanımlı devlet hastanelerinde, şehir hastanelerinde halkımıza en üst düzeyde sağlık hizmeti sunulmaktadır. Aile hekimliği uygulamasıyla artık her ailenin sağlık durumunu takip eden bir hekimi de bulunmaktadır.

Özellikle 40 yaşın üstünde olanlar 90'lı yıllar ve öncesinde sağlıkta ne gibi sıkıntılar yaşadığımızı rahatlıkla hatırlayacaklardır. Geçmişte Avrupa'daki örneklerine bakarak imrendiğimiz helikopter ve ambulans uçaklar artık ülkemizin en ücra köşesindeki vatandaşımıza dahi hizmet vermektedir. Amasya'mız için büyük önem taşıyan 600 yataklı Eğitim ve Araştırma Hastanemizin müjdesini de sizlere vermek isterim.

Amasya ekonomisi bildiğiniz gibi tarım, sanayi ve turizm ekseninde yoğunlaşmaktadır. Merzifon ilçemizde bulunduğu konum ve sahip olduğu imkanlarla gelişime, büyümeye en müsait ilçeler arasındadır.

Göreve geldiğimiz ilk günlerden itibaren tarımsal sulamada yaptığımız analizler neticesinde yol haritamızı belirlemiştik. Bu kapsamda 2020 yılındaki tarımsal sulama bütçemizi, 2021 yılında yaklaşık 8 kat arttırdığımızı büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim. İlimizin bazı kesimlerinde kuraklık riskiyle karşı karşıya kaldığımız şu günlerde, tarımsal sulama faaliyetlerine büyük önem veriyoruz. Bu alanda kısa, orta ve uzun vadeli planlarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu vesileyle İl Genel Meclisi Başkanı ve üyelerine de katkılarından ötürü teşekkür ediyorum. Tarımda ayrıca ayçiçeği, kiraz, misket elma, cennet hurması, çilek, yonca, nohut gibi ürünlerde geçen yılı ikiye katlayan ölçülerde destekler sağlıyoruz. Hayvancılıkta da gerek damızlık hayvan dağıtımları gerekse buzağı kayıplarını engellemek adına aşılama destekleriyle çalışmalarımız devam etmektedir.

Sanayide ise genişleme çalışmalarıyla Merzifon OSB'mizi alan bazında yaklaşık 2 kat büyütüyoruz. OKA'nın bu yılki mali destek programından %28'lik bir oranla en yüksek payı da Amasya almıştır. Merzifon OSB'de bu destekten faydalanmıştır. Ayrıca OSB'mizin arıtma tesisi yapımı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına alınmıştır.

2021 yılı KÖYDES yatırım programını hazırlayarak bakanlığımıza sunmuş bulunuyoruz. Geçen yıl 22 milyon TL olan KÖYDES yatırım bütçesi bu yıl 24 milyon TL'ye çıkmıştır. Artık salgının seyri hafifledi. Ancak salgını bitirmek için elimizdeki tek çare aşılamadır. Bu nedenle sizlerden aşılama çalışmalarına destek vermenizi özellikle rica ediyorum. Köylerimizdeki, mahallelerimizdeki vatandaşlarımızı bu konuda bilgilendirmeniz işimizi kolaylaştıracaktır. "

Valimiz Mustafa MASATLI'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini ilettiler.

Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti.

Yatırım, Amasya, Kamu, OSB, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı, Merzifon Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti. - Son Dakika


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