Valimiz Mustafa Masatlı Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
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Valimiz Mustafa Masatlı Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına Başkanlık Etti

08.12.2021 22:16

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri yer aldı.

Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ayrıca Merzifon Kaymakamı Ali Güldoğan, Merzifon Belediye Başkanı Alp Kargı ve müteşebbis heyeti üyeleri yer aldı.

Toplantının açılışında konuşan Valimiz Mustafa Masatlı, OSB'de genişleme çalışmalarının hızla devam ettiğini belirterek, çevreye verilen önemin bir göstergesi olarak OSB bünyesinde yapılması planlanan atık su arıtma tesisinin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde yapılan görüşmeler sonucu 2021-2022 yatırım programına dahil edildiğini ifade etti. Valimiz ayrıca Merzifon OSB ile diğer OSB'lerimizdeki genişleme çalışmalarının nihayete ermesiyle, İlimizin sanayi potansiyelinin iki katına çıkacağını vurguladı.

Toplantıda daha sonra müteşebbis heyeti gündeminde yer alan; SOGEP kapsamında bölgemizle birlikte yürütülen "Tek Ebeveynli Ailelerde Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması" projesinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına taahhüt edilen eş finansman bedelinin ödemesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (MEYDİP) e-tahsis sisteminden yapılan, arsa tahsis müracaatlarının görüşülmesi, yer seçimi onaylanan ilave OSB alanda Amasya İl Özel İdaresince kamulaştırma işlemlerine başlanılan parsellerin kamulaştırma işlemleri, bölgemiz mevcut atık su arıtma tesisi için yapılması planlanan revizyon projesi ve OSB Yönetim Kurulunca onaylanan yeni atık su arıtma tesisi uygulama proje ve keşiflerinin yapımı için planlana ihale süreci görüşülerek karara bağlandı. Toplantı yapılan değerlendirmelerle sona erdi.

Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Valimiz Mustafa Masatlı Merzifon OSB Müteşebbis Heyeti Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
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