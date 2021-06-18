Valimiz Mustafa Masatlı Meyve Diyarı Amasya'nın En İyi Kiraz Üreticisine Ödülünü Verdi - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kiraz Teşvik Yarışmasında 'Amasya'nın En İyi Kirazını' yetiştiren üreticiye ödüllerini verdi. Şehzadeler Gezi Yolunda gerçekleşen programda ayrıca Amasya Milletvekilleri M. Levent Karahocagil, Hasan Çilez ve Mustafa Tuncer, Amasya Belediye Başkan V. Hasan Şahin, protokol üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, kiraz üreticileri ve vatandaşlar yer aldı.

Programda ilk olarak İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin yarışmanın teknik detayları, kriterleri ve değerlendirme sürecine ilişkin bilgiler paylaştı. Daha sonra konuşan Valimiz Mustafa Masatlı ise şunları söyledi: "Bugün İlimiz için önemli bir değer olan kirazın en iyisinin belirlendiği yarışmanın finalinde sizlerle bir aradayız.

Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde son 18 yılda çok ciddi bir değişim ve dönüşüm geçirdi. Her alanda rekorlar kırmaya başladı. İlimiz de bu gelişimden gerekli payı almaktadır. Burada bizlere düşen görev bu gelişimi yapacağımız projelerle sürekli hale getirmektir. Yetiştirdiğimiz ürünlerden yüksek miktarda gelir elde etmek için, kalitesi yüksek, tüketimi her zaman olabilen ve ihraç edebileceğimiz ürünleri tercih etmemiz gerekmektedir.

İlimiz 35 bin tonluk yıllık kiraz üretimiyle Türkiye'de 7. sıradadır. Üretimimizin %20'sini ise ihraç etmekteyiz. Son 1 yılda 26 bin dekarı geçen kiraz üretim sahamıza, yaptığımız çalışmalar sonucu 390 dekarlık bir alan ilave ettik. Bu çalışmalardaki amacımız çiftçilerimizin daha çok gelir elde etmesi ve hayat standartlarının artmasıdır.

Tarımsal sulama yatırımlarında ise bu yıl tarihi rakamları inşallah yakalayacağız. 2021 yılında İl Özel İdaremizin sulama yatırımlarını 8 kat arttırıyoruz. Yine Devlet Su İşleri tarafından yapılmakta olan başta Aydınca Barajı olmak üzere, diğer sulama projelerimiz de ilimizin sulama kapasitesine önemli ölçüde katkılar sağlayacaktır.

Tüm dünyada olduğu gibi Ülkemizde de salgına karşı çok ciddi bir mücadele verilmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı 'Sağlıkta Dönüşüm Projesinin' neticesinde kurulan hastaneler, şehir hastaneleri ve fedakar sağlık ordumuz salgın sürecinde halkımıza en iyi şekilde hizmet vermiştir. Sağlık Bakanımızın son açıkladığı haftalık vaka haritasında Karadeniz Bölgesi illeri arasında en düşük vaka oranına sahip il Amasya'mızdır. Bu başarı uyguladığımız etkin tedbirler ve halkımızın eseridir. Bu vesileyle kurallara riayet eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Dün itibariyle Ülkemiz genelinde günlük 1, 5 milyon doz aşılama yapılmıştır. Bu rakamlarla dünyada en çok aşı yapan ülkelerden biriyiz. İlimiz ise aşılamada şu anda Türkiye yedincisi konumumdadır. Sırası gelen vatandaşlarımızın aşılarını yaptırmasıyla en çok aşı yapılan ilk 3 il arasına girmeyi hedefliyoruz.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Amasya'mızın sembollerinden olan kiraz teşvik yarışmamız sonuçlandı. Bu yıl yarışmaya 46 üreticimiz katıldı. Burada maksat yarışmak değil, kiraz yetiştiricilerimizi daha iyiyi üretmeye teşvik etmektir. Bu yarışmanın düzenlenmesinde ve değerlendirme aşamalarında görev alan başta Tarım ve Orman Müdürümüz olmak üzere, Müdürlük personelimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. " Konuşmaların ardından Valimiz Mustafa Masatlı, Milletvekillerimiz ve protokol üyeleri tarafından, dereceye girmeye hak kazanan kiraz üreticilerine ödülleri verildi.