Valimiz Mustafa Masatlı Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti. - Son Dakika

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısı Valimiz Mustafa MASATLI'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile ilimizde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin müdürleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Valimiz Mustafa MASATLI organize sanayi bölgelerinin ilimiz ve ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi: "İlimizdeki OSB'lerin verimli bir şekilde çalışması Amasya ekonomisi ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda OSB'lerimizin faaliyetlerini gözden geçirerek, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmemiz önem arz etmektedir.

Geçtiğimiz hafta Taşova'mız ve Amasya'mız için büyük anlam ifade eden Taşova Karma OSB'mizin lansmanını gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte Taşova OSB'yi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz.

Diğer OSB'lerimizin genişleme çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir. OSB'lerimizdeki genişleme çalışmalarını tamamlayarak sanayi potansiyelimizi en süt seviyede kullanmayı hedefliyoruz. "

Valimiz Mustafa MASATLI'nın konuşmasının ardından toplantıda, Taşova OSB'nin faal hale gelmesi için izlenecek resmi prosedür, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında onaylanan altyapı projeleri ve OSB'lerin genişleme çalışmalarında gelinen son durum ele alındı.