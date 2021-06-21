Üye Girişi
Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti

21.06.2021 18:04
Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti, System.String[]

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurul Toplantısı Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında yapıldı. Toplantıda Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile ilimizde faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin müdürleri yer aldı.

Toplantıda konuşan Valimiz Mustafa Masatlı organize sanayi bölgelerinin ilimiz ve ülkemiz için taşıdığı öneme vurgu yaparak şunları söyledi: "İlimizdeki OSB'lerin verimli bir şekilde çalışması Amasya ekonomisi ve istihdamına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda OSB'lerimizin faaliyetlerini gözden geçirerek, ihtiyaç ve sorunlarını tespit etmemiz önem arz etmektedir.

Kuruluş süreci tamamlanan Taşova OSB'yi faal hale getirmek ve en kısa sürede yatırımcıların hizmetine sunmak için çalışmalarımıza süratle devam ediyoruz. Bu kapsamda OSB arazisi içerisinde bulunan kamulaştırmaya tabi alan için Bakanlığımızdan gerekli ödenek talep edilmiş olup, söz konusu ödenek kısa süre içerisinde ilimize tahsis edilecektir.

Amasya, Suluova ve Merzifon OSB ile Suluova Besi OSB'de genişleme çalışmaları da aynı şekilde devam etmektedir. Buna paralel olarak genişleme alanlarında imar planı değişiklikleri için de gerekli hazırlıklar sürmektedir. OSB'lerimizdeki genişleme çalışmalarını tamamlayarak sanayi potansiyelimizi en üst seviyede kullanmayı hedefliyoruz. Ayrıca çevrenin korunmasına verdiğimiz önemin bir göstergesi olarak Amasya, Suluova ve Merzifon OSB'de Atık Su Arıtma Tesisleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız nezdinde yaptığımız görüşmeler neticesinde yatırım programına dahil edilmiştir. "

Valimiz Mustafa Masatlı'nın konuşmasının ardından toplantıda, Taşova OSB'nin faal hale gelmesi için izlenecek resmi prosedür, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 'Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında onaylanan altyapı projeleri ve OSB'lerin genişleme çalışmalarında gelinen son durum ele alındı.

Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti

Mustafa Masatlı, Suluova, Amasya, OSB, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı 17:43 Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi 16:46 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 16:14 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti
16:00 "Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? 14:51 Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor         
17:50
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın         
17:33
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ: 26 Ağustos'ta partimizi kuruyoruz         
16:46
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim         
16:39
Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi         
16:36
"Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı         
16:00
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum         
15:35
Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor         
14:50
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
3. doz aşı gerekli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 18:14:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Valimiz Mustafa Masatlı Osb Üst Kurul Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement