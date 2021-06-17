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Valimiz Mustafa Masatlı, Taşova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı, Taşova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti

17.06.2021 17:05
Valimiz Mustafa Masatlı, Taşova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti, System.String[]

Taşova köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa MASATLI'nın Başkanlığında gerçekleştirildi.

Taşova köy ve mahalle muhtarları toplantısı Valimiz Mustafa MASATLI'nın Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ayrıca Taşova Kaymakamı Mustafa Berk ÇELİK, Taşova Belediye Başkanı Bayram ÖZTÜRK ve ilimizde faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının idarecileri yer aldı.

Valimiz Mustafa MASATLI toplantının açılışında yaptığı konuşmada şunları kaydetti: "Ülkemiz son 18 yılda çok gelişti ve değişti. Bununla birlikte Ülkemizin yönetim anlayışı da büyük gelişim kaydetti. En ücra köşedeki muhtarımızın uygulamalarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımızın politikaları arasında hem iş birliği, hem ortak çalışma, hem sorunların ve ihtiyaçların kısa sürede iletilmesi gibi büyük gelişmeler kaydedildi.

Bildiğiniz üzere 9 Temmuz 2018 itibarıyla Devletimizde bir yönetim sistemi değişikliği oldu. Bu değişiklik Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemidir. Bu sistemin temel özellikleri vatandaşı merkeze alarak, halkımızın tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmesi, devlet kademelerindeki işlerin çok süratli bir şekilde yürümesi ve hizmetlerde etkinliğinin ve verimin en yüksek seviyede olmasıdır.

Merkezi yönetimde gerekli düzenlemelerin yapılmasıyla beraber taşrada da başta biz valiler olmak üzere kaymakamlarımız, yerel yönetimlerimiz, bütün yönetim kademesinde olan arkadaşlarımız ve kurumlarımızla bu sisteme uyum sağlayacak şekilde kendimizi yeniledik.

Değerli muhtarlarımız, bildiğiniz gibi yaklaşık bir buçuk yıldır tüm dünyayla birlikte koronavirüs salgınının etkisi altındayız. Bu salgında dünyada sağlık sistemini, sağlık teknolojisini, sağlık bilgi ve birikimini 'en iyi biz biliriz' diyen ülkelerin hemen hemen tamamı sınıfta kaldı. Bazı ülkeler cenazelerini defnedemez duruma geldi, bazı ülkelerde yaşlı insanları huzurevlerinde ölüme terk ettiler, kimileri de birbirilerinin tıbbi ekipmanlarına el koydu. Dolayısıyla dünyada gelişmiş dediğimiz ülkeler salgından çok ciddi derecede zarar görmekle beraber, başarılı bir süreç yürütemediler.

'Sağlıkta Dönüşüm Projesi' ilk olarak Türkiye'de ortaya çıktı. Ben de bizzat bu projenin uygulanmasında görev aldım. Aile Hekimliği ve Halk Sağlığı Sistemi ilk olarak Ülkemizde uygulanmaya başlandı. Tabi bazı kesimler o dönemde bunun önemini anlayamadı. Hatırlarsınız eskiden dış ülkelerde helikopterle ve uçakla taşınan hastaların haberlerini duyduğumuzda şaşırırdık. Artık biz de hava ambulanslarıyla şehirler ve hatta ülkeler arası hasta naklini en başarılı şekilde gerçekleştiren ülkelerden biriyiz.

Bu süreçte bütün sağlık kuruluşlarımız ve şehir hastanelerimizde, sağlık personelimiz fedakarca mücadele verdi. Çok şükür son yıllarda yapılan yatırımlar ve uygulanan politikalar sayesinde bu salgından en az zarar gören ülkelerden biriyiz ve hızlı bir şekilde normalleşme adımlarını atmaya devam ediyoruz.

Şu anda aşıyla ilgili de çok ciddi bir aşama kaydettik. İki gün önce ilimizde günlük 7. 500, dün de 7. 700 doz aşı yapıldı. Sağlık Bakanlığımızın belirlediği hedeflerin üzerine çıkan rakamlara ulaştık. İnşallah sağlık teşkilatımızın canla başla çalıştığı aşılama faaliyetlerine halkımızın ve muhtarlarımızın da gereken desteği vermesiyle, yakın zamanda bu hastalığı yenerek, eski güzel günlerimize dönmeyi ümit ediyoruz. "

Valimiz Mustafa MASATLI'nın konuşmalarının ardından toplantıda yer alan il müdürleri tarafından kurumlarının çalışmalara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı. Toplantının son kısmında ise köy ve mahalle muhtarları kurum müdürlerine sorular yönelterek, köy ve mahallelerinin taleplerini ilettiler.

Valimiz Mustafa Masatlı, Taşova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti

İsmail Bayram, Kamu, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı, Taşova Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika


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