Üye Girişi
Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika

Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti

21.06.2021 18:04
Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti, System.String[]

Yeşilırmak Nehrinin Amasya Şehir Merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi için yapılan proje çalışmaları Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda değerlendirildi.

Yeşilırmak Nehrinin Amasya Şehir Merkezinden geçen kesiminde nehir yatağının düzenlenmesi için yapılan proje çalışmaları Valimiz Mustafa Masatlı'nın başkanlığında gerçekleşen toplantıda değerlendirildi.

Toplantıda ayrıca Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, DSİ Şube Müdürü Turgut Yorulmaz ve projeyi hazırlayan firma yetkilileri yer aldı. Valimiz Mustafa Masatlı toplantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Amasya Belediyemiz Yeşilırmak Nehir Yatağının şehir merkezinde kalan 8 km'lik kısmını tekrar düzenleyerek, hem görsel güzellik açısından, hem de çevre kirliliğinin önlenmesi bakımından fayda sağlayacak bir proje üzerinde çalışmaktadır.

Çevresinde peyzaj ve rekreasyon alanları da bulunacak bu proje gerçekleşirse tarih ve kültür şehri Amasya'mıza ayrı bir güzellik katacaktır. Projeyle ayrıca özellikle yaz aylarında debinin düşmesiyle beraber düzensiz akan nehir yatağındaki görüntü kirliliği ortadan kalkacaktır. Proje ön hazırlığı kapsamında insansız hava araçlarıyla ırmak yatağı ve çevresinin 3 boyutlu haritası hazırlanmıştır. 2 Etap olarak planlanan projede 1. Etap Yeşilırmak Köprüsünden başlayarak Künç Köprüde bitmekte; 2. Etap ise İstasyon Köprüsü ile Şirin Köprüsü arasındaki alanı kapsamaktadır. "

Valimizin konuşmasının ardından projeyi hazırlayan firma yetkilileri projenin teknik detaylarını görsellerle açıklayan bir sunum yaptılar. Toplantıda son olarak projenin içeriğine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti

Mustafa Masatlı, Mehmet Sarı, Amasya, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı 17:43 Jack Sparrow Müslüman mıydı? Ünlü karakterin ilham alındığı korsanla ilgili ilginç Osmanlı detayı Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik 17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım 16:53 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim 16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a 16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi 16:00 "Kuryeyi zorla alıkoyma" davası sonuçlandı! İş insanı İpek Hattat ceza almadı
Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum 15:35 Avusturya'da tutuklanan Sezgin Baran Korkmaz, Viyana'da hakim karşısına çıktı: Türkiye'ye iade edilmek istiyorum Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor 14:50 Tarım Kredi, 11 maaş iddialarını yalanladı: Başkan 7 firmada çalışıyor ama tek maaş alıyor

Son Dakika Haberleri
17:18 Trafiğe açık yolda paten süren çocuk otobüsün altında kaldı! Durumu kritik
16:52 Hakan Çalhanoğlu: Inter'le anlaştım, salı günü sözleşme imzalayacağım
16:45 Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi
16:44 Hatay'da su kuyusunda panik yaşandı! İnsana ait kafa tası, çene ve kol kemikleri bulundu
16:39 Alaattin Çakıcı, Kıbrıs'a kaçtığı yönündeki iddiaları yanıtladı: Özgür bir vatandaşım dünyanın her yerine gidebilirim
16:38 Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada
16:36 30 metre yükseklikteki falezlerden atladı! Genç kız ağır yaralandı
16:36 Bu iddia Türk futbolunu karıştıracak! Galler maçının ardından Sergen Yalçın'a "Milli Takım'ı çalıştır" teklifi
16:10 Babalık izninde devrim gibi değişiklik! Özel şirketlerde süre 6 aya kadar çıkıyor
16:01 Galatasaray'da yeni başkan Burak Elmas mazbatasını yarın alıyor
İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor İngiliz bankacılık devi TSB, kripto para borsalarına para gönderimini yasaklıyor         
17:50
Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın Galatasaray, Boca Juniors'ta forma giyen Jorman Campuzano'yu renklerine bağlamaya çok yakın         
17:33
İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı İstanbul'un göbeğinde ayrıldığı eşine kurşun yağdırdı         
16:55
Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi Zirve tırmanışı esnasında mola veren çift, cinsel ilişki yaşadı: Panoramik kamera o anları görüntüledi         
16:46
Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada Lüks eve girip çırılçıplak soyundu, yaptıklarıyla herkesi hayrete düşürdü! O anlar kamerada         
16:38
18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti 18 yaşındaki genç Galata Kulesi'nden atlayarak intihar etti         
16:14
"Komşularıma gidiyorum" diyerek evden çıkmıştı! İki çocuk annesi kadın sırra kadem bastı         
16:00
Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam? Abdülkadir Ömür, Şenol Güneş'e isyan etti: Oynatmayacaksan beni niye çağırdın hocam?         
14:51
Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! Kadın çamaşırı giydirerek fotoğraf çektirmişlerdi! "Döner Kardeşler" davasında örgüt liderlerinin 60 yıla kadar hapsi istendi         
14:43
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar evlendi! Törene Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni imajı damga vurdu         
14:25
Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı Boş dairede beslediği böceklerden aylık 7 bin TL gelir bekliyor! İmamken görüp merak saldı         
13:33
Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu Yargıtay üyesi Savaş Nemli, firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz ile yemek yemesini açıkladı: Soruşturmadan haberim yoktu         
13:29
Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var Eski günlere yakınız! Kabine toplanıyor, masada herkesi ilgilendiren 6 madde var         
13:29
Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti Annesini ziyarete giden Bade İşçil, gördüğü çöp manzarası nedeniyle İmamoğlu'na sitem etti         
13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronaya karşı tavsiye ettiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
12:16
Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı Otomobil fiyatına satılan tonluk kurbanlıklar görücüye çıktı! 6 kişi ahırdan çıkaramadı         
12:11
3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama 3. doz aşı gerekli mi? Mehmet Ceyhan'dan aşı üreticilerine ağır suçlama         
10:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2021 18:16:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Valimiz Mustafa Masatlı Yeşilırmak Nehir Yatağının Düzenlenmesine İlişkin Proje Sunum Toplantısına Başkanlık Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement