Valimiz, Onarımı Devam Eden Okul Binalarında İncelemelerde Bulundu - Son Dakika

Valimiz Hulusi ŞAHİN, İlimiz merkez Kültür Mahallesi'nde tadilat ve onarım çalışmaları devam eden Kültür Ortaokulu ve İlkokulu, Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Vakıfbank Anadolu Lisesi binalarında incelemelerde bulundu.

Kültür Ortaokulu ve İlkokulu ile Kültür Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde devam eden güçlendirme ve tadilat çalışmaları ile Türkiye Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü tarafından İl Milli Eğitim Müdürlüğüne hibe edilen eski Özel Fen Bilimleri Kolejinin yerinde hizmet verecek olan Vakıfbank Anadolu Lisesi binasında yürütülen tadilat çalışmalarını yerinde inceleyen Valimiz, yürütülen faaliyetlere ilişkin yetkililerden bilgi alarak çalışmaların eylül ayının başına kadar bitirilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

İncelemeler sırasında Valimize; İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdulkadir Özer, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve ilgili kurumların teknik personeli eşlik etti.