Valimiz Osman Hacıbektaşoğlu, Yaralanan Göçmenleri Hastanede Ziyaret Etti - Son Dakika

Vali/Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, yaralı Göçmenleri Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Vali Hacıbektaşoğlu, Siirt'in Pervari İlçesine bağlı Beğendik Beldesinde (2) göçmenin hayatını kaybettiği ve (12) göçmenin yaralandığı olayda Siirt Eğitim ve Araştırma hastanesine havayolu ile sevk edilen yaralı göçmenleri ziyaret etti.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural ve diğer yetkililerden bilgi alan Vali Hacıbektaşoğlu, tedavi altına alınan göçmenleri ziyaret etti, sağlık durumları ile ilgili bilgi aldı.

Vali Hacıbektaşoğlu, tedavileri devam eden göçmenlere geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ziyarette Vali Hacıbektaşoğlu'na İl Jandarma Komutan Vekili Albay Mevlüt Yıldız ve İl Göç İdaresi Müdürü Abdullah Kaplan eşlik etti.